CONSIGLIO REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * INCONTRI ISTITUZIONALI: « DA PARTE DEL PREFETTO BERNABEI VISITA DI COMMIATO ED AUGURI PER LE FESTIVITÀ »

14.15 - mercoledì 21 dicembre 2022

Visita di commiato e di auguri per le festività quella di stamane in Consiglio regionale del Commissario del Governo Gianfranco Bernabei. Accolto dal vice presidente Roberto Paccher il prefetto Bernabei ha annunciato per fine mese la cessazione dell’incarico in Trentino, incarico che aveva intrapreso nell’ottobre dello scorso anno.

Il Commissario del governo ha detto di aver apprezzato l’esperienza nella nostra provincia e Paccher, da parte sua, ha voluto ribadire la grande qualità di rapporti che ha saputo intrattenere con le istituzioni. Bernabei ha anche sottolineato di essere stato colpito dalla valenza del volontariato in Trentino e dalla volontà, anche tra diversi schieramenti politici, di lavorare per il bene comune.