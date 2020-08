PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * IMPRESE: « COSTITUITO IL COMITATO STRATEGICO PROVINCIALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE »

Costituito il Comitato strategico provinciale per l’internazionalizzazione. Via libera oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore provinciale allo Sviluppo economico e lavoro, al Comitato strategico provinciale per internazionalizzazione, organismo che costituirà una sede di analisi e confronto con le categorie economiche – Confindustria, Associazioni Artigiani e Federazione della Cooperazione – e le imprese più internazionalizzate del Trentino, in merito alle politiche e progettualità da mettere in campo in questa complessa fase dell’economia internazionale, anche alla luce degli effetti della pandemia di Covid-19.

Il Comitato sarà composto da: assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro, che lo presiede; dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro; dirigente dell’Unità di Missione Semplice (UMSe) per l’Internazionalizzazione e relazioni della Provincia in campo economico; un rappresentante di Trentino Sviluppo S.p.A.; un rappresentante di ciascuna delle imprese trentine maggiormente rappresentative in termini di export; un rappresentante dell’Associazione Artigiani del Trentino; un rappresentante di Confindustria Trento; un rappresentante della Federazione Trentina della Cooperazione.

In uno scenario di base che presuppone il progressivo attenuarsi della pandemia, le previsioni riguardanti l’economia globale sono di una crescita di poco meno del 6% nel 2021. A fronte di ciò, le economie nazionali ma anche quelle territoriali si stanno attrezzando per mettere in campo specifiche azioni e progettualità per sostenere la ripresa.

I principali obiettivi del Comitato che il Trentino ha costituito, e che inizierà a riunirsi a settembre, sono in sintesi: costituire una sede di ascolto, confronto e consultazione rispetto alle strategie e azioni da adottare sul tema

dell’internazionalizzazione; definire gli scenari di riferimento per le aziende trentine sui mercati internazionali; definire gli elementi per l’attivazione di iniziative e programmi di formazione; collaborare nella organizzazione di missioni di sistema per la promozione nei mercati principali del Trentino anche in collaborazione con ICE e altri soggetti nazionali; definire le modalità di partecipazione delle aziende trentine a Expo Dubai 2021.