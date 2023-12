COMUNE TRENTO * TRIBUTI: « IMIS, NO SANZIONI ED INTERESSI PER CHI NON HA RICEVUTO IL MODELLO PRECOMPILATO »

16.31 - lunedì 18 dicembre 2023

Imis, no sanzioni e interessi per chi non ha ricevuto il modello precompilato. Scade oggi il termine per il pagamento dell’Imposta immobiliare semplice. Come previsto dalla normativa, i cittadini che per motivi indipendenti dall’Amministrazione non hanno ricevuto il modello precompilato hanno però la possibilità di provvedere al pagamento dell’Imis entro la fine dell’anno senza l’applicazione di interessi e sanzioni.

I contribuenti possono richiederne copia cartacea rivolgendosi all’ufficio Imposte in via Belenzani 19 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12, il giovedì dalle 8.30 alle 16. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0461.884575 o scrivere a tributi@pec.comune.trento.it. È importante ricordare che il 2023 è stato un anno straordinario, interessato dalla manovra sul canone concordato e dall’aggiornamento della banca dati Imis.