COMUNE TRENTO * “SPORT NEL VERDE“: « GLI APPUNTAMENTI DA LUNEDÌ 22 A SABATO 27 AGOSTO, LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE »

15.15 - sabato 20 agosto 2022

Sport nel Verde, gli appuntamenti di questa settimana. L’iniziativa, promossa dal Comune di Trento, è volta a incoraggiare l’attività motoria nelle aree verdi della città attraverso un ricco programma di animazione sportiva per tutte le fasce d’età, i gusti e le esigenze. Le attività sono gratuite, basta presentarsi sul posto nei giorni e negli orari indicati. Di seguito gli appuntamenti da lunedì 22 a sabato 27 agosto:

Lunedì 22

• Ci vediamo al parco!, l’Aps Carpe Diem propone attività ludiche e animazione per bambini dai 6 agli 11 anni. Giardino di Canova, dalle 10.30 alle 12

• Fitness, corsi aperti ad adolescenti, adulti, over 65 e famiglie; parco delle Albere dalle 10 alle 11 e dalle 17.30 alle 18.30

Martedì 23

• Giochi di movimento all’aperto, il Centro La Casetta della Coop. Arianna propone giochi di movimento all’aperto per adolescenti; Giardino Canova dalle 16 alle 17.30

• Fitness, corsi aperti ad adolescenti, adulti, over 65 e famiglie; parco delle Albere dalle 10 alle 11 e dalle 17.30 alle 18.30

Mercoledì 24

• Kung Fu, Arti Marziali, Qwan Ki Do, per bambini dai 6 ai 12 anni; parco delle Albere dalle 18.30 alle 19:30

• Kung Fu, Arti Marziali, Qwan Ki Do, per ragazzi e adulti; parco delle Albere dalle 19:30 alle 20:30

• Pallavolo, il G.S. Solteri San Giorgio Asd propone il gioco della pallavolo per bambini dai 6 agli 11 anni; Giardino Ilaria Alpi e Marian Hrovatin dalle 16 alle 18

• Basket in carrozzina, l’Asd Albatros Trento propone il gioco del basket in carrozzina; dalle 17 alle 19 al parco di Canova

• Fitness, corsi aperti ad adolescenti, adulti, over 65 e famiglie; parco delle Albere dalle 10 alle 11 e dalle 18.30 alle 20.30

Giovedì 25

• Fitness, corsi aperti ad adolescenti, adulti, over 65 e famiglie; parco delle Albere dalle 18.30 alle 20.30

Venerdì 26

• Fitness, corsi aperti ad adolescenti, adulti, over 65 e famiglie; parco delle Albere dalle 17.30 alle 19.30

• Pallavolo, il G.S. Solteri San Giorgio Asd propone il gioco della pallavolo per bambini dai 6 agli 11 anni; Giardino Ilaria Alpi e Marian Hrovatin dalle 16 alle 18

Sabato 27

• Fitness, corsi aperti ad adolescenti, adulti, over 65 e famiglie; parco delle Albere dalle 10 alle 11

Per maggiori informazioni e per il calendario completo degli eventi: https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Sport/Progetti-e-iniziative/Sport-nel-Verde