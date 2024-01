COMUNE TRENTO * NEVE: « EFFETTUATA STAMATTINA LA SALATURA DI TUTTE LE STRADE CITTADINE »

13.21 - mercoledì 17 gennaio 2024

Effettuata stamattina la salatura di tutte le strade cittadine. Questa mattina sul presto i mezzi del Comune sono usciti per effettuare una salatura in via preventiva di tutte le strade cittadine, anche quelle dei sobborghi.

Una misura preventiva per evitare che la neve – peraltro non abbondante neanche in quota – attacchi all’asfalto.

La situazione è costantemente monitorata dal servizio Strade anche se non sono previsti peggioramenti anzi il meteo dà pioggia nelle prossime ore (anche notturne).