COMUNE TRENTO * AMBULATORI: « IL DOTTOR NICOLA PAOLI SARÀ MEDICO DI VILLAMONTAGNA DAL PRIMO OTTOBRE / AFFITTI CONTENUTI A VILLAMONTAGNA (93 EURO/MESE) »

06.18 - sabato 30 settembre 2023

In relazione agli articoli di questi giorni sul canone d’affitto degli ambulatori medici di proprietà comunale, si fanno alcune precisazioni.

Per ragioni di equità, il Comune di Trento non può concedere ai medici l’ambulatorio a titolo gratuito perché si tratta di una misura che non può essere garantita a tutti, visto che molti medici affittano gli ambulatori sul libero mercato. Senza contare che stiamo pur sempre parlando di ambulatori di un Comune capoluogo, che già è molto più attrattivo delle Valli. La concessione gratuita di spazi a Trento avrebbe la diretta conseguenza di sottrarre medici alle zone più periferiche della provincia, eventualità che non può essere sottovalutata.

Per tutte queste ragioni la scelta è stata quella di applicare agli ambulatori un canone contenuto. Nel caso di Villamontagna, ammonta a 93 euro al mese, comprese le spese di elettricità e riscaldamento. Per la cronaca, oggi il dottor Nicola Paoli, portavoce delle contestazioni degli ultimi giorni, ha accettato le condizioni del Comune, diventando ufficialmente il medico di Villamontagna dal prossimo primo ottobre.

Ricordiamo che gli ambulatori medici di proprietà comunale nel territorio di Trento sono 43, di cui 36 occupati da medici di medicina generale e 7 da pediatri di libera scelta. Spesso più medici condividono un ambulatorio con un’attività principale o secondaria.