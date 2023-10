APT ALPE CIMBRA (TN) * “DRAGO VAIA TRAIL“« 500 I PARTECIPANTI ALLA GARA E DUE LE DISTANZE A DISPOSIZIONE DEGLI APPASSIONATI, A LAVARONE (29/10) »

06.29 - sabato 28 ottobre 2023

Per essere un trail appena nato, oltretutto lanciato sul calendario appena poche settimane fa sull’onda dell’emozione e del dolore creato dalla distruzione proditoria del Drago Vaia, un’installazione creata dall’artista Marco Martalar, i risultati in termini di partecipazione al Drago Vaia Trail sono ben oltre le aspettative. La manifestazione che si svolgerà a Lavarone domenica 29 ottobre Lavarone (TN) vede la partecipazione di quasi 500 trailer, ma c’è da credere che le adesioni proseguiranno fino all’ultimo minuto con numeri da record.

Va sottolineato come l’intero ricavato della manifestazione, al netto delle spese per il suo allestimento, andrà devoluto alla ricostruzione dell’opera distrutta lo scorso 29 agosto. L’allestimento dell’evento è merito della società la Sportiva 7 Comuni che dopo il successo della Strafexpedition ha deciso di rimettersi

all’opera in tempi strettissimi per restituire a Lavarone un’opera che era diventata già parte del territorio. La gara potrebbe però avere un continuo,

considerando il grande interesse che sta suscitando.

Due le distanze a disposizione degli appassionati: il lungo è di 20 km per un dislivello di 572d+ mentre l’alternativa è su 12 km per 310d+. Due percorsi quindi alla portata di tutti perché in questo caso, vista la finalità dell’evento, l’aspetto agonistico passa in secondo piano. Prevista comunque anche una passeggiata non competitiva sulla distanza di circa 3 km.

Partenze previste dalla località Gionghi di Lavarone, con lo start per le prove competitive alle ore 10:00, per la Drago Vaia Family alle 10:15. A fine gara grande PastaParty con premiazioni annesse, riservate ai primi 5, ai primi 3 Over 50, ai primi 3 Over 60. La manifestazione è organizzata con il supporto del Comune di Lavarone e dell’Apt Alpe Cimbra info https://www.facebook.com/dragovaiatrail