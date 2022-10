“CIAO ALE 2022” * IN MEMORIA DI ALESSIA GADOTTI: « TORNA LA RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA AIRC #NASTROROSA »

15.41 - martedì 18 ottobre 2022

Ciao Ale 2022: torna la raccolta fondi per la ricerca AIRC #nastrorosa. Anche quest’anno, con un appuntamento in calendario sabato 22 ottobre dalle ore 11, a Trento presso il Cafè El Barrio di via San Martino, e una campagna di raccolta fondi online, torna l’evento Ciao ALE 2022, iniziativa che, tra le molte altre, aderisce alla Campagna Nastro Rosa AIRC, a sostegno della ricerca sulle forme più aggressive di cancro al seno, in nome e nel ricordo di Alessia Gadotti.

Per chi non la conosceva, Alessia era una giovane donna solare e allegra, che a soli 29 anni – il 21 agosto 2017 – se n’è volata in cielo come una stella, colpita (e affondata) da un rapidissimo male incurabile. Era, appunto, un cancro al seno.

Da allora, ogni anno nel mese di ottobre, che è dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione e la lotta al tumore al seno, i suoi amici e i suoi affetti più cari organizzano un evento a ricordo di Alessia, allietato dalle note in stile swing, per ballare così come piaceva a lei.

Oltre alla giornata, durante la quale sarà possibile donare in presenza, prendendo la spilletta nastro rosa oppure un “sasso per un ricordo“, il gadget scelto per l’edizione 2022, è possibile contribuire con una donazione online a favore della ricerca sul cancro che rimarrà attiva per tutto il mese di ottobre sulla piattaforma GoFundMe.

Tutto il ricavato di Ciao ALE sarà interamente devoluto alla Fondazione AIRC. Link per la raccolta online: https://gofund.me/0a1a9474 * Segui Ciao Ale su Facebook

Segui Ciao Ale su Instagram

Per tutto il mese di ottobre sarà possibile prendere la spilletta nastro Rosa con la propria offerta per AIRC anche presso gli esercizi che hanno scelto di aderire alla campagna Ciao ALE 2022 : Estetica DEA, in via Maccani a Trento; Centro Sportivo ASD New Life, Via Don Arcangelo Rizzi a Trento, El Barrio Café, in via San Martino a Trento, Interno 11, in via Mantova a Trento.

Anche in questo caso tutto il ricavato sarà parte integrante di Ciao ALE e interamente devoluto alla Fondazione AIRC.

Un sentito ringraziamento a Lorenzo e il suo staff de El Barrio ed gli altri esercenti di via San Martino, oltre ai tanti “amici di ciao Ale”, che anche quest’anno rendono possibile questa iniziativa.

Come è andata CIAO ALE 2021

Nel 2021, abbiamo raccolto 4.440,00 €, dei quali 2.240,00 € on line tramite la raccolta GoFundMe. Il resto “in presenza” il giorno dell’evento.

Anche grazie alla sensibilità dimostrata e a questo grande risultato, siamo sempre più motivati a proseguire, anno dopo anno.

Allego alcune immagini abbinate all'edizione 2022.

Silvia, la sorella di Alessia.