RAI 1  – ‘ PASSAGGIO A NORD OVEST ‘ * PUNTATA DEL 10 AGOSTO 2019, « L’ARENA DI VERONA, IL TITANIC E LA OMO SEBUA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. St 2018/19. L’Arena di Verona, il Titanic, la Omo Sebua – 10/08/2019. Alberto Angela ci guida in uno dei luoghi più affascinanti dell’antichità, che coniuga storia e cultura da più di 2000 anni: l’Arena di Verona. Edificato dai Romani nel I secolo d. C. per ospitare combattimenti tra gladiatori e la caccia ad animali feroci e esotici, questo meraviglioso anfiteatro è oggi sede di spettacoli lirici ed eventi culturali. Nella notte tra il 14 e il 15 Aprile del 1912, il Titanic affondava nell’Oceano Atlantico.

Da allora molte spedizioni hanno filmato e studiato il relitto, recuperando migliaia di reperti. Oggi, grazie all’uso di droni, robot subacquei e una ricostruzione virtuale in 3D, che restituisce immagine straordinarie, alcuni studiosi rielaborano nuove teorie sull’impatto della nave con l’iceberg e l’affondamento. In Indonesia, nell’isola di Nias, sopravvivono ancora le antiche tradizioni.

Il fulcro del villaggio e della popolazione è la Omo Sebua, la “grande casa”, che per secoli è stata la dimora dei capi villaggio. Rappresenta la massima evoluzione di questa particolare architettura, che unisce gli elementi decorativi, con le infinite decorazioni, veri “libri di legno” della storia e della cultura. Ariane Reimer, insieme al cameraman Ronald Schütze, affronta un viaggio di circa duemila chilometri in bicicletta, in un’isolata zona della Cina, tra suggestivi paesaggi ad altitudini elevatissime e villaggi tibetani, in un territorio ricco di tradizioni, etnie, lingue e religioni differenti.

