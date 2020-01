RAI 1 – “ MERAVIGLIE “ * SECONDA PUNTATA DELL’11 GENNAIO 2020, « ALBERTO ANGELA CI PORTA IN UN LUOGO MAGICO E INSOLITO, SUL TETTO DELLA BASILICA DI VENEZIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Meraviglie. St 2020 – Sui tetti di San Marco e non solo. In questa seconda puntata troveremo Alberto Angela in un luogo magico e insolito: siamo tra le cupole di San Marco, sul tetto della Basilica di Venezia. Da lì partiremo alla scoperta della città lagunare. Ci sposteremo lungo i percorsi meno conosciuti di Palazzo Ducale e ci addentreremo negli aspetti più oscuri della storia di Venezia. Nel carcere dei Piombi incontreremo Giacomo Casanova, interpretato da Fabio Troiano, mentre Ottavia Piccolo ci racconterà le sue esperienze di veneziana per scelta. Ci trasferiremo poi in Campania, a Paestum, un pezzo di Magna Grecia nel Mezzogiorno d’Italia, dove sembra che Dei ed eroi mit ici si aggirino ancora tra i grandi templi di Hera, di Atena, di Nettuno…

