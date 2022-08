LEGA – PARLAMENTARI TRENTINI * “LAGHI SICURI“: « 15 MILA EURO PER IL LAGO DI GARDA, LA SICUREZZA DEI TERRITORI È UNO DEI PUNTI CARDINE DEL NOSTRO PROGRAMMA ELETTORALE »

17.53 - martedì 02 agosto 2022

“Grazie al lavoro di Matteo Salvini, che nel 2018, da ministro dell’Interno, ha avviato i progetti, e al sottosegretario Nicola Molteni che ha proseguito l’attività, in arrivo in provincia di Trento, quasi 15 mila euro per il Lago di Garda. L’impegno della Lega, sempre vicina ai territori, garantisce in questo ambito anche la tutela della sicurezza dei laghi. È necessario comunque fare di più. Per noi la sicurezza dei territori è al primo posto e sarà uno dei punti cardine del nostro programma elettorale”.

Così in una nota i parlamentari trentini della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto ed Elena Testor.