FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * TURISMO INVERNALE: « IMPIANTI DI RISALITA APERTI, SI SCIA NEI WEEKEND DEL 16-17 NOVEMBRE E DEL 23-24 NOVEMBRE »

A Madonna di Campiglio si scia nei weekend del 16-17 novembre e del 23-24 novembre. La Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val Di Sole Val Rendena gioca d’anticipo e grazie all’abbondante nevicata, che in queste ore sta imbiancando buona parte del Trentino, dà avvio alla stagione invernale 2019-2020.

A Madonna di Campiglio, dove si registrano dai 40 centimetri di neve caduti in paese agli 80 centimetri in quota, gli impianti entreranno in funzione nei weekend del 16 e 17 novembre 2019 e del 23 e 24 novembre 2019 e si potrà sciare nella zona del Grostè. Inoltre, dal 30 novembre in poi l’intera area di Campiglio sarà fruibile da sciatori, snowboarder e rider. Seguiranno a partire dal 5 dicembre 2019 le aperture delle aree di Folgarida Marilleva e di Pinzolo, compresi i collegamenti tra i tre demani sciistici.

In questi giorni, grazie a un meteo che ha già regalato la neve, infatti, gli addetti delle tre società Funivie Folgarida Marilleva, Funivie Madonna di Campiglio spa e Funivie Pinzolo spa, sono al lavoro a bordo dei mezzi battipista per preparare al meglio gli oltre 150 chilometri di piste sci ai piedi.

Il dettaglio delle piste aperte, insieme al bollettino neve, agli aggiornamenti sul meteo e ad altre informazioni, sarà comunicato in tempo reale sul nuovo portale della Skiarea www.ski.it.

*

Di seguito i prezzi skipass delle principali categorie validi per il weekend di apertura:

1 giorno Campiglio ADULTO:€ 31,00

1 giorno Campiglio JUNIOR: € 22,00

1 giorno Campiglio BABY: € 16,00

2 giorni Campiglio ADULTO: € 59,00

2 giorni Campiglio BABY: € 41,00

2 giorni Campiglio BABY: € 29,00