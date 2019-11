RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 26 PUNTATA DEL 18 NOVEMBRE 2019, « ADELAIDE è IN PENA PER RICCARDO CHE NON è RIENTRATO A DORMIRE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 26. Adelaide è in pena per Riccardo che non è rientrato a dormire, ma Cosimo la avverte che il nipote sta al Circolo, è ubriaco e sbraita contro Angela che si rifiuta di versargli l’ennesimo bicchiere. Luciano, intanto, cerca di sollevare l’umore di Silvia mostrandole una lettera di Federico, che promette di tornare in licenza per Natale. Nel frattempo, al Paradiso, sono iniziate le selezioni per la nuova Venere, che dovrà prendere il posto della giovane Cattaneo.

