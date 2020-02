NOVARETI * TELELETTURA CONSUMI A DISTANZA: « INIZIA DALLA CIRCOSCRIZIONE OLTREFERSINA A TRENTO L’INSTALLAZIONE DEI CONTATORI ACQUA DI NUOVA GENERAZIONE »

Per migliorare il servizio ai cittadini, NOVARETI ha avviato in questi giorni un importante programma di investimento che prevede la progressiva sostituzione di tutti i contatori acqua con contatori intelligenti di nuova generazione che consentiranno la telelettura dei consumi a distanza.

L’attività, che risponde ad una richiesta normativa e verrà svolta gradualmente secondo un programma pluriennale di intervento, vede in questa prima fase coinvolta la Circoscrizione Oltrefersina a Trento. Le utenze coinvolte riceveranno una lettera informativa e qualche giorno prima dell’intervento verrà affisso all’ingresso dello stabile un avviso con la data e l’orario in cui i tecnici di NOVARETI provvederanno alla sostituzione del contatore. La sostituzione sarà:

• GRATUITA – Non sarà addebitato alcun costo al cliente e nessun compenso è dovuto agli installatori.

• VELOCE – Durerà circa 30 minuti e comporterà solamente una breve interruzione dell’erogazione dell’acqua. La presenza del cittadino non è necessaria a meno che non sia indispensabile per l’accesso al contatore, se questo ad esempio è posizionato in una zona non accessibile.

• FIDATA – Sarà svolta dai tecnici di NOVARETI, riconoscibili dal tesserino identificativo con fotografia e dai contrassegni di NOVARETI posti sulle auto di servizio. I tecnici saranno autorizzati ad accedere al solo luogo dove si trova il contatore.

Al termine del lavoro, i tecnici di NOVARETI eseguiranno la foto-lettura del contatore sostituito per garantire che l’addebito riportato in fattura corrisponda ai consumi effettivi registrati all’atto della sostituzione e rilasceranno un verbale di intervento.

I nuovi contatori porteranno una serie di vantaggi ai cittadini. Grazie alla possibilità di rilevare i consumi dai contatori a distanza, l’accesso alla proprietà sarà limitato ai soli controlli e interventi sugli impianti da parte del personale NOVARETI, limitando possibili tentativi di truffe da parte di falsi letturisti ed eliminando l’onere dell’autolettura. Con la telelettura, le bollette potranno essere emesse sulla base di consumi effettivi, limitando il ricorso a stime, conguagli e acconti. Inoltre, i nuovi contatori permetteranno un risparmio della risorsa idrica con evidente vantaggio ambientale poiché grazie alla lettura più frequente, NOVARETI potrà rilevare in tempi brevi eventuali guasti, consumi anomali o possibili perdite, intervenendo così in maniera più tempestiva.

La sostituzione dei contatori acqua attualmente in uso con contatori intelligenti di nuova generazione proseguirà nel Comune di Trento nei prossimi mesi interessando altre zone e continuerà poi negli altri comuni gestiti fino alla completa sostituzione di tutti i contatori acqua attualmente in uso.

Per informazioni è disponibile il numero verde 800.030.030, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 ed il sabato dalle 8 alle 20.