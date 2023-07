PAT * DIRIGENZA MEDICA: « ACCORDO CHIUSURA CONTRATTO 2016-2018, AUTORIZZATA LA SOTTOSCRIZIONE »

14.19 - venerdì 7 luglio 2023

Dirigenza medica: autorizzata la sottoscrizione all’accordo per la chiusura del contratto 2016-2018.Ultimo formale passaggio per la chiusura del CCPL dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Apss.

Ultimo formale passaggio per la chiusura del CCPL 2016-2018 dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché dell’accordo per l’incremento della dotazione del Fondo per la retribuzione di risultato e del Fondo destinato alle prestazioni orarie aggiuntive per la dirigenza medica, che era stato siglato siglate a metà giugno con le organizzazioni sindacali di categoria. Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva.

“Le direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per la stipula degli accordi erano state approvate dall’esecutivo lo scorso mese di febbraio – commenta l’assessore Segnana – L’accordo prevede l’armonizzazione ad alcuni istituti previsti a livello nazionale e il riconoscimento a favore della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di un somma una tantum; sono poi previste la rideterminazione del valore dell’indennità sanitaria provinciale e altre indennità per uniformare i contratti collettivi provinciali a quelli nazionali”.

Le risorse per la copertura delle misure previste ammontano a:

9 milioni di euro sul bilancio 2023 e 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a regime, per i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitaria, per la chiusura del CCPL 2016 – 2018;

1,2 milioni di euro dall’anno 2022 per la dirigenza medica e veterinaria e 50.000 euro dall’anno 2023 per la dirigenza sanitaria, quali incrementi del Fondo per la retribuzione di risultato con riferimento a situazioni di emergenza/urgenza e del Fondo destinato alle prestazioni orarie aggiuntive (POA), utilizzando le risorse già assegnate ad APSS.