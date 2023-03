TRENTINO MARKETING * INCONTRI PARTECIPATIVI: « ATA CITTÀ – LAGHI – ALTIPIANI VERSO IL PRIMO DISTRETTO TURISTICO SOSTENIBILE CERTIFICATO, APPUNTAMENTO IN SEDE PAT (29/3) »

15.47 - venerdì 24 marzo 2023

Mercoledì 29 marzo nella Sala Wolf del Palazzo della Provincia autonoma di Trento il primo atto del processo partecipativo per coinvolgere Enti pubblici, Associazioni di categoria, realtà imprenditoriali, Associazioni e Comunità. Costituite a seguito della riforma della legge provinciale L.p n° 8, 12 agosto 2020, le quattro Agenzie Territoriali d’Area (ATA), sono entrate nella piena operatività nel corso del 2022 e sono al lavoro sulla elaborazione di progetti innovativi e di sviluppo di prodotti turistici comuni a più ambiti.

L’Agenzia Territoriale d’Area Città, Laghi Altipiani – che include le ApT di Trento e Monte Bondone, ApT di Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo, ApT Valsugana Lagorai e ApT Alpe Cimbra – ha ritenuto prioritario lavorare su un progetto che pone al centro il tema della sostenibilità nel turismo.

Continuare, quindi, sulla strada intrapresa dalla Valsugana – primo ambito a livello nazionale certificato GSTC (Global Sustainable Tourism Council, l’organizzazione internazionale che stabilisce e guida gli standard per lo sviluppo sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo), attivando processi di certificazione anche per gli altri territori, seguendo proprio i criteri del GSTC.

Il distretto, con questo progetto, si pone degli obiettivi ambiziosi per migliorare l’organizzazione e la sostenibilità della filiera turistica sotto vari punti di vista: ambientale, culturale, sociale ed economico. Raggiungere questi obiettivi non può prescindere dal coinvolgimento degli Enti pubblici, delle categorie di settore come espressione delle realtà private, dell’associazionismo e delle comunità locali. Proprio per dare vita a questo progetto il prossimo 29 marzo presso la Sala Wolf del Palazzo della Provincia si svolgeranno i primi incontri dei processi partecipativi che attraverso dei momenti laboratoriali, si propongono di coinvolgere la filiera territoriale, rilevare punti di forza e di debolezza, accogliere proposte e priorità di azione. Il programma della giornata prevede questi incontri:

10-12.30 Enti Pubblici

14.30-17.00 Associazioni di categoria e imprenditori di filiera

17.30-20.00 Associazioni e Comunità locale

Il turismo, con le sue ricadute, è interesse di tutti, per questo è importante avere rappresentanti delle diverse parti coinvolte, che forniscano la conoscenza e l’esperienza del loro settore. In questo modo sarà possibile costruire in questi territori un quadro completo del turismo, della sua interazione con i diversi comparti dell’economia locale, della comunità, della cultura e dell’ambiente. Un’opportunità preziosa per incontrarsi e costruire insieme un modello di turismo rispettoso e consapevole.