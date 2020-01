RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * ST 4 – EP 58 PUNTATA DELL’8 GENNAIO 2020, « FEDERICO POTREBBE RIMANERE PARALIZZATO PER SEMPRE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 58. Roberta racconta ad Angela e a Gabriella la tremenda sensazione che ha provato nel rivedere Federico su una sedia a rotelle. Il ragazzo, infatti, potrebbe rimanere paralizzato per sempre, ma i genitori decidono di non rivelargli la cruda realtà. Flavia mette Umberto alle strette, promettendogli il suo patrimonio solo se la loro relazione diventerà ufficiale; Achille Ravasi nota uno sfioro di mano fra i due e inizia a insinuare dubbi in Adelaide.

