LEGA TRENTINO * ELEZIONI COMUNE DRO: « LA COALIZIONE CHE SOSTIENE LUIGI GROSSI HA INCONTRATO IL SEGRETARIO BISESTI, TRA I TEMI AFFRONTATI IL RIENTRO A SCUOLA DI BAMBINI E RAGAZZI »

La coalizione che sostiene l’architetto Luigi Grossi ha incontrato nella serata di martedì 25/08/2020, l’assessore della PAT all’istruzione, cultura e università, Mirko Bisesti:

Il Governo Provinciale ha voluto confermare il proprio vivo sostegno alla coalizione guidata dal candidato sindaco, architetto Luigi Grossi, con l’incontro di ieri, presso l’oasi Lago Bagattoli di Dro, alla presenza dell’assessore all’istruzione, cultura e università Mirko Bisesti.

Sono stati così affrontati i temi salienti relativi al rientro di bambini e ragazzi ai banchi scolastici per l’anno scolastico-accademico in procinto di avviarsi.

Oggetto del confronto le misure di sicurezza e la gestione di spazi e percorsi delle strutture scolastiche presenti nel comune di Dro, la necessaria riorganizzazione della logistica legata ai trasporti e le misure atte a gestire l’evolversi della situazione epidemiologica considerati i potenziali scenari. La PAT ha messo a bilancio delle risorse economiche aggiunte all’integrazione delle risorse umane con assunzione di personale insegnante e dei servizi scolastici.

L’assessore Bisesti ha confermato la massima collaborazione da parte della Provincia affinchè la ripresa delle attività scolastiche nel nostro Comune possa contare su ogni misura necessaria a garantire la sicurezza di alunni, insegnanti e operatori scolastici.

Del resto come ha sottolineato l’Assessore, il nostro territorio provinciale ha registrato un numero sensibilmente più contenuto di contagi anche negli ultimi giorni, a significare che le misure messe in atto dalla PAT per contenere la diffusione epidemiologica, fino ad oggi, si sono rivelate corrette ed efficaci, anche a confronto con altre realtà.

L’Assessore Bisesti ha espresso ampio apprezzamento per i contenuti in materia scolastica nel programma di coalizione con particolare riferimento alle proposte di riqualificazione dell’area scolastica e della Piazza Mercato a Pietramurata.

Hanno partecipato all’incontro, oltre ad un folto gruppo di candidati di coalizione con le loro famiglie, insegnanti dei vari ordini scolastici, nonché rappresentanti del settore del trasporto privato, che hanno dato il loro prezioso e gradito contributo nell’approfondimento delle tematiche trattate, ponendo puntuali quesiti ai quali l’Assessore Bisesti non ha mancato di fornire altrettante puntuali spiegazioni con interesse e ascolto.

Si coglie l’occasione per ricordare che è in programma nei prossimi giorni un incontro con il Vice Presidente della Giunta provinciale e Assessore all’Urbanistica Mario Tonina nei quali verranno trattati alcuni degli aspetti del programma di coalizione in merito ai temi della pianificazione territoriale.