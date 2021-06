PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: « DOMANI SI PARTE, ALLE 15.00 L’INAUGURAZIONE, POI KREMER – COTTARELLI – STIGLITZ »

Alle 15.00 l’inaugurazione, poi Kremer, Cottarelli e Stiglitz. Festival dell’Economia, domani si parte. Tutto è pronto, domani alle 15.00, presso il Teatro Sociale, è in programma l’inaugurazione della 16^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, che vivrà un’interessante anteprima alle 11.30 con un dialogo fra Tito Boeri, direttore scientifico del Festival e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari. Poi fino a sera, il premio Nobel Michael Kremer, Oriana Bandera, Carlo Cottarelli e Joseph E. Stiglitz, solo per citarne alcuni.

E’ bene ricordare che tutti gli eventi saranno visibili in streaming dal sito del Festival, ma che è possibile seguirli anche in presenza, prenotando il proprio posto, sempre attraverso il sito del Festival. Per molte conferenze c’è ancora disponibilità di posti. Per prenotare, è possibile farlo fino a un’ora prima dell’inizio di ogni conferenza, occorre entrare sul sito e cliccare sul programma. Per ogni evento c’è un link che porta ad una scheda di prenotazione. Verrà chiesto il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono ed una mail, alla quale arriverà la conferma della prenotazione.

Ogni persona può prenotare solamente un posto. Per accedere alle sale si dovrà indossare la mascherina chirurgica o Ffp2. Anche i giornalisti accreditati, per partecipare in presenza, devono prenotarsi il posto. La prenotazione può essere effettuata anche se i posti sono esauriti, perché verrà creata una lista d’attesa da utilizzare in caso di rinunce.

Chi volesse, invece, seguire all’aperto il Festival potrà farlo in piazza Fiera, dove è stato allestito un maxischermo con circa 250 posti a sedere, a libero accesso, dove verranno trasmesse, a getto continuo, le varie conferenze in cui economisti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di fama internazionale si confronteranno sul tema: “Il ritorno dello Stato. Imprese, comunità, istituzioni”.

Il Festival dell’Economia di Trento è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dall’Università degli Studi di Trento. Progettato dagli Editori Laterza.