FDI – TRENTINO ALTO ADIGE * VISITE ISTITUZIONALI: « IL MINISTRO CIRIANI A TRENTO, DIRETTA VIDEO 6/5 ORE 17.15 – DA HOTEL AMERICA »

17.21 - lunedì 6 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Sen. Luca Ciriani sarà lunedì 6 Maggio a Trento.

Alle ore 17.15 è prevista una conferenza stampa presso l’Hotel America in cui saranno trattati i temi delle riforme istituzionali e dell’impatto delle stesse sulla modernizzazione del Paese e sul rapporto con le regioni e le province autonome.

La giornata è dedicata alla riforma sul premierato in discussione ed approvazione in Parlamento.

Il ministro parteciperà in precedenza presso l’Università, facoltà di Giurisprudenza, all’incontro “La proposta di revisione costituzionale sulla elezione del presidente del Consiglio dei Ministri” tra obiettivi di razionalizzazione della forma di governo ed esigenza di stabilizzazione delle maggioranze politiche, seminario nell’ambito dei corsi di diritto pubblico con il coordinamento scientifico dei professori Fulvio Cortese, Matteo Cosulich e Damiano Florenzano.

