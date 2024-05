VIDEOINTERVISTA A CARLO TACCHINI – ATLETA CANOISTA POLIZIA DI STATO: FOCUS SU: «CARRIERA / OLIMPIADI PARIGI 2024 / GIORNATA TIPO ALLENAMENTO»

18.59 - venerdì 17 maggio 2024

Trento Intervista a Carlo Tacchini in partenza per la fase di preparazione Olimpica. Riprese videointervista di Maurizio Daldon.

Carlo Tacchini è un talentuoso atleta italiano di canoa, originario di Verbania (Piemonte) da circa un anno si è trasferito a Trento. Ha dimostrato fin da giovane una passione e un talento eccezionali per la canoa sprint. Dopo essere stato il primo italiano a qualificarsi per i Giochi Olimpici e a raggiungere la finale nel C1 1000 a Rio 2016, Carlo è tornato a vivere il sogno olimpico per Parigi 2024, questa volta in coppia con Gabriele Casadei nella nuova specialità olimpica del C2 500.

Carlo ha iniziato la sua carriera agonistica a livello nazionale, rapidamente emergendo come uno dei migliori canoisti del paese. La sua determinazione e dedizione lo hanno portato a raggiungere numerosi successi sia a livello nazionale che internazionale.

• Rio 2016: Primo italiano a qualificarsi e a raggiungere la finale nel C1 1000.

• Giochi Europei di Cracovia 2023: Medaglia d’oro nel C2 500.

• Parigi 2024: Compete nella specialità C2 500 insieme a Gabriele Casadei.

Durante gli anni della sua crescita agonistica, Carlo è stato seguito da due figure di spicco nel mondo della canoa: il campione olimpico Beniamino Bonomi e Renato Caldarone. La loro guida esperta ha contribuito in modo significativo alla sua preparazione e ai suoi successi. Oltre alla carriera sportiva, Carlo è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche, dimostrando un forte impegno anche nell’ambito accademico.

Il suo obiettivo è scrivere un’altra pagina importante della canoa azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Carlo Tacchini è un esempio di eccellenza nello sport, non solo per i suoi risultati agonistici ma anche per il suo impegno e la sua passione per la canoa. La sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 rappresenta un nuovo capitolo in una carriera già straordinaria e un’ispirazione per tutti coloro che aspirano a raggiungere grandi traguardi non solo nello sport.