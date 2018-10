TRENTINO MARKETING * ‘ LINEA VERDE LIFE ‘: IL 3/11 PUNTATA DEDICATA A TRENTO, SARANNO PRESENTATE ALCUNE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA PIÙ AVANZATA DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO E DELLA FONDAZIONE MACH

Su Rai Uno prosegue il viaggio di Linea Verde Life alla ricerca di tutto ciò che, realizzato o progettato, ci consente di fornire una risposta alla domanda “ma come vivremo fra trent’anni? Come sarà la nostra qualità della vita nel 2050?“

Questa volta i conduttori Marcello Masi e Chiara Giallonardo, con la partecipazione di Federica De Denaro hanno fatto tappa a Trento.

Nella prima parte della puntata, in onda sabato 3 novembre alle 12.20, si potranno conoscere alcune delle più avanzate attività di ricerca portate avanti nei laboratori dell’Università di Trento: dalla seta ricavata dai ragni e dai bachi per realizzare supporti chirurgici, ad un particolare feltro di silicio straordinariamente termoisolante.

Anche la Fondazione Edmund Mach è protagonista in questa puntata di Linea Verde con le attività di sperimentazione svolte presso l’impianto ittico del campus di San Michele all’Adige (Trento) e con un focus sul progetto Sushin volto a produrre mangimi innovativi e sostenibili per i pesci di allevamento presentati dal responsabile dell’Unità acquacoltura e idrobiologica di Fem Fernando Lunelli.

Le telecamere di Linea Verde hanno poi documentato nella Calchera di S. Giorgio a Grigno in Valsugana come le malte antiche vengono utilizzate oggi per la bioedilizia.

Nella rubrica dedicata agli animali verrà invece presentato il Pastore del Lagorai, un’antica razza da gregge da sempre utilizzata nelle attività pastorali nelle aree montane, oggi impiegato anche per attività di soccorso e ricerca di persone disperse che verranno presentate dai responsabili della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe.

E prima di andare alla scoperta dei sapori del territorio nel centro storico di Trento dai formaggi, ai salumi, ai dolci di Natale, Federica De Denaro nella cornice del rifugio Maranza, ha preparato una ricetta di recupero.

Infine, per il Centenario della Grande Guerra, dal Castello del Buonconsiglio Linea Verde Life ricorderà la figura di Cesare Battisti.

Le riprese della puntata sono state effettuate in collaborazione con Trentino Marketing.