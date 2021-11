EXTINCTION REBELLION TRENTINO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « IL COMUNE DI TRENTO INFORMI ADEGUATAMENTE LA CITTADINANZA SUI RISCHI AMBIENTALI, ANCHE ATTRAVERSO I SOCIAL »

21:12 - 22/11/2021

Gli abitanti di Trento non sono informati dei rischi della circonvallazione ferroviaria. Trento – via Belenzani – martedì 23, mercoledì 24 ore 15.

In occasione del Consiglio Comunale di Trento Extinction Rebellion sarà presente con una piccola delegazione davanti al Comune per chiedere maggiore trasparenza rispetto ai rischi legati alla grande opera “circonvallazione ferroviaria”.

L’opera avrà un forte impatto sulla città e vari comitati di quartiere, abitanti e movimenti sociali e informali stanno esponendo numerose criticità (tra le quali inquinamento da polveri sottili, emissioni di CO2, distruzione di intere case ed ecosistemi, rischi idrogeologici, rumori e vibrazioni future, rischi alla fauna e alla flora, inquinamento delle acque, inutilità dell’opera, possibilità di infiltrazioni mafiose, etc..).

Il comune di Trento ha mostrato formalmente di voler promuovere un dibattito pubblico con degli incontri pubblici, con un lab dove ogni cittadin* può andare a informarsi, attraverso post personali del sindaco sui social, con la pubblicazione dell’intero progetto di 2800 pagine sui siti istituzionali.

Dichiarano gli attivisti e le attiviste di Extinction Rebellion:

“Questi dibattiti pubblici non permettono alle persone di proporre modifiche al progetto né tanto meno di metterlo in discussione. Il dibattito pubblico è una farsa e la decisione di attuare l’opera è stata già presa senza consultare l’intera cittadinanza bensì relegando le decisioni all’interno dei palazzi istituzionali. Non c’è intenzione di comunicare apertamente i rischi dell’opera stessa; è necessaria una maggiore trasparenza ma soprattutto una maggiore partecipazione popolare nelle decisioni che avranno effetto sulle nostre vite per gli anni a venire!”

Chiediamo che il Comune di Trento informi adeguatamente e nella maniera più efficace possibile (attraverso un post social o un articolo sul sito, un comunicato stampa, etc..) la cittadinanza sui rischi ambientali e sociali di un’opera come quella della circonvallazione ferroviaria entro il 28 novembre. È dovere del comune informare adeguatamente i suoi abitanti, soprattutto per un’opera con un impatto del genere.

In attesa che il Comune ottemperi al proprio dovere parteciperemo ad un momento di discussione collettiva per illustrare i dettagli ed i risvolti di questa grande opera che rischia di offuscare pericolosamente il futuro della città con future negative ripercussioni sull’intera Provincia e Regione. Ne parleremo pubblicamente durante ASSEMBLEA POPOLARE CITTADINA SULLA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA, Domenica 28 novembre, ore 14, all’Assicura Arena (località Acquaviva 4, statale tra Mattarello e Besenello). L’Assemblea è stata convocata collettivamente da Gruppo 11 domande – Comitato No Tav Trento – Sindacato di Base Multicategoriale – Extinction Rebellion Trentino -Legambiente Trentino – Collettivo Universitario Refresh.

Extinction Rebellion Trentino