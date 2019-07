Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa * Valutazione Network Regioni: « Sanità trentina in miglioramento per il 56% degli indicatori del Sistema dei valori delle performance »

“Sanità trentina in miglioramento – I risultati 2018 del Sistema di Valutazione del Network delle Regioni”. Lunedì 22 luglio i ricercatori del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno presentato i risultati del sistema di valutazione della performance 2018 della sanità trentina al management aziendale dell’APSS. La Provincia aderisce infatti al Sistema di Valutazione dei Sistemi sanitari regionali, una collaborazione volontaria a cui partecipano 10 regioni italiane (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) e le due province autonome di Trento e Bolzano, al fine di condividere un medesimo strumento per monitorare i risultati dei rispettivi sistemi sanitari, cogliere gli eventuali punti di debolezza e condividere le migliori pratiche.

L’assessore, Stefania Segnana ed il direttore del dipartimento provinciale salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti, hanno commentato i risultati ottenuti confrontando più di 100 indicatori. Complessivamente, il sistema sanitario trentino è fra i sistemi sanitari che nel 2018 ha dato prova di maggiore dinamismo, registrando un miglioramento per il 56% degli indicatori del Sistema di Valutazione della performance. Per fare qualche esempio, aumenta la tempestività del trattamento delle fratture del femore già positiva: con l’82% di pazienti operati entro due giorni, la Provincia trentina è la best practice del Network, così come per il contenuto ricorso al parto cesareo – una procedura ad alto rischio di inappropriatezza – che a Trento coinvolge solo il 13% delle donne.

L’incontro di Trento ha rappresentato anche l’occasione per valorizzare quelle realtà dei nostri sistemi sanitari che hanno dato prova di sapersi mettere in gioco, riorganizzando i percorsi di presa in carico dei pazienti e migliorando la qualità dell’assistenza offerta. In particolare, il percorso materno-infantile è risultato una delle best practice del network. I ricercatori di Pisa hanno raccontato le buone pratiche raccolte dal confronto con i professionisti dei percorsi analizzati.

Direzione Laboratorio MeS