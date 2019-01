s4 energia Srl – Venezia * auto elettriche: « l’azienda regalerà al territorio veneziano 14 colonnine, LA PRIMA VERRà INSTALLATA A GENNAIO e la ricarica sarà gratuita per tutto il 2019 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sostenibilità ambientale, fonti rinnovabili, energia verde. E’ partendo da queste tre parole d’ordine che S4 Energia – giovane azienda multiutility che fornisce luce e gas in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e che ha sede a Mestre – ha deciso di regalare al territorio veneziano 14 colonnine per la ricarica delle auto elettriche. La prima “stazione” verrà installata a Mestre questo mese nei pressi delle loro sede aziendale, in via Torino 105, e la ricarica sarà gratuita per tutto il 2019. Successivamente le altre colonnine verranno collocate anche a Jesolo, Cavallino-Treporti, Fiesso d’Artico, Noale, Martellago. L’investimento prevede l’installazione anche fuori provincia, a Padova, Vicenza e Silea (Treviso).

“La cosiddetta economia green – spiega Fabio Barberi, amministratore delegato dell’S4 Energia – ci ha permesso di chiudere il bilancio 2018 con un fatturato consolidato in crescita, che toccherà gli 11 milioni di euro con un più 165% rispetto all’anno precedente. Così abbiamo deciso di pianificare una serie di investimenti anticipando le mosse del governo il quale ha varato un provvedimento per incentivare la vendita di veicoli elettrici.

Noi sappiamo che il problema principale per raggiungere l’obiettivo è legato proprio alle infrastrutture. Per questo intendiamo regalare fortemente motivati al nostro territorio stazioni di ricarica già pronte all’uso. Naturalmente tutta l’operazione sarà effettuata a nostre spese. Ci faremo carico di tutti i costi d’acquisto, connessione, allaccio e manutenzione, senza aggravare di alcun costo le casse comunali, i cittadini o gli esercenti pubblici”.

La fornitura sarà realizzata attraverso Freedom To Go Venezia , società Benefit (SB) azienda esperta in green-mobility. La stazione di ricarica della Freedom To Go può accogliere contemporaneamente due veicoli, è tecnologicamente avanzata ed estremamente semplice da utilizzare attraverso l’app e consente una ricarica in piena autonomia e con tempi molto rapidi.