CARABINIERI * ARCO (TN): « I MILITARI -COADIUVATI DAL 118- AIUTANO DONNA A PARTORIRE, MAMMA E FIGLIA POI ACCOLTI ALL’OSPEDALE »

Questa notte ad Arco, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Riva del Garda sono intervenuti in ausilio a una coppia in difficoltà. I due – marito e moglie – partiti da Tremosine (BS), erano diretti all’ospedale di Arco, poiché la donna che era in stato di gravidanza durante la notte aveva “rotto le acque”.

Durante il viaggio le doglie sono diventate sempre più incalzanti tanto da lasciare intuire che il bambino fosse in procinto di nascere.

Fortunatamente hanno incrociato una gazzella dell’Arma a cui hanno potuto chiedere aiuto. I due Carabinieri preso atto del fatto che la donna fosse in una fase ormai avanzata del travaglio e che mai avrebbero fatto in tempo a raggiungere l’ospedale in sicurezza, hanno allertato il 118 per richiedere il soccorso e senza mai perdersi d’animo, si sono fatti indicare come assistere al meglio la partoriente.

Che il parto fosse imminente era apparso evidente sin da subito, ma per fortuna i Carabinieri erano lì accanto e seguendo le indicazioni che gli venivano fornite dall’operatore del 118, hanno aiutato la donna a partorire.

I militari hanno posto attenzione affinché il cordone ombelicale non si attorcigliasse al collo del neonato garantendone la pervietà delle vie respiratorie, dopodiché lo hanno avvolto nella giacca a vento in dotazione, non avendo altro a disposizione per proteggerlo dal freddo. Infine il personale del 118, giunto poco dopo, ha fornito le necessarie cure alla donna e alla bambina appena nata accompagnandole presso il pronto soccorso di Arco, sempre sotto la vigile scorta dei Carabinieri.

Mamma e figlia, seppure fuori pericolo, sono state trasferite in elisoccorso presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. I genitori, di origini tedesche ma residenti in provincia di Brescia, hanno voluto chiamare la piccola Caterina, proprio come la via di Arco in cui la piccola è venuta alla luce.

Grande sollievo e gioia per la nascita della piccola che gode di ottima salute e un pizzico di orgoglio per i militari che l’hanno aiutata a venire al mondo.