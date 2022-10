FISI – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI * ASSEMBLEA ELETTIVA: « FLAVIO RODA CONFERMATO PRESIDENTE, IL TRENTINO LORENZO CONCI IL CONSIGLIERE LAICO PIÙ VOTATO »

17.10 - sabato 15 ottobre 2022

Roda confermato presidente Fisi, out Dalpez. Il consigliere laico più votato è il trentino Conci. La Federazione Italiana Sport Invernali ha scelto il suo presidente e il nuovo direttivo che traghetterà il movimento della neve fino alle Olimpiadi italiane di Milano-Cortina 2026. Un’assemblea che si è svolta presso Pirelli Hangar Bicocca di Milano, con il raggiungimento del quorum con il 64,28% degli aventi diritto, pari a 87.024 voti e che ha visto la riconferma nel ruolo di presidente del timoniere uscente Flavio Roda, che ha raggiunto il 57,62% delle preferenze, pari a 50.144 voti.

Non ce l’ha fatta invece il candidato presidente trentino Angelo Dalpez, vice presidente vicario uscente fino allo scorso luglio quando rassegnò le dimissioni. Il dirigente di Pejo, già presidente del Comitato Trentino Fisi dal 2004 al 2018, ha ottenuto 7121 voti, pari all’8,18%.

In via Piranesi il Comitato Trentino sarà però rappresentato dall’ingegnere e apprezzato dirigente sportivo Lorenzo Conci, candidato come consigliere laico e capace di risultare il più votato dell’assemblea con l’81.01% di preferenze, per un totale di 63.889 voti.

Il presidente della 3Tre di Madonna di Campiglio ha centrato un risultato straordinario, che condivide con tutto il Comitato Trentino: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato – precisa Conci – cercherò di ripagare la fiducia mettendo a disposizione la mia esperienza per il movimento dello sci italiano e con un occhio di riguardo per il Trentino. Un particolare grazie va al presidente del Comitato Tiziano Mellarini e al consiglio direttivo che hanno deciso di propormi e sostenermi. Ci attende un quadriennio ricco di sfide con all’orizzonte le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, con l’obiettivo di fare grandi cose”.

Rinconfermato con il pieno di voti anche il roveretano Elio Grigoletto nel ruolo di presidente del collegio dei revisori dei conti. Ha ottenuto ben 51.694 voti, pari al 59,40%.

La nuova Fisi sarà composta da Flavio Roda, Lorenzo Conci, Stefano Umberto Longo, Pietro Marocco, Christian Haas, Bianca Zupi, Elisabetta Biavaschi, Francesco Bettoni, Carlo Dal Pozzo, Matteo Marsaglia e Verena Stuffer. Un’assemblea che ha avuto un avvicinamento incandescente a seguito dei ricorsi presentati sull’incandidabilità di Flavio Roda e che potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.

L’esito del voto

Presidente: Flavio Roda 57,62% (50.144 voti)

Non eletti: Stefano Maldifassi 28,98% (25.219 voti), Angelo Dalpez 8,18% (7.121 voti), Alessandro Falez 4,56% (3.972 voti), Giacomo Bisconti (ritirato).

Consiglieri laici: Lorenzo Conci 81,01% (voti 63.889), Stefano Umberto Longo 68,32% (voti 53.879), Pietro Marocco 65,84% (51.919), Christian Haas 52,33% (41.272), Bianca Zupi 44,47% (35.070), Elisabetta Biavaschi 39,32% (31.010), Francesco Bettoni 37,35% (29.456)

Non eletti: Roberta Rodighiero 33,55% (26.460), Lidia Bernardi 33,25% (26.222), Manuele Ferrari 31,09% (24.521), Massimo Antonio Raffaelli 26,49% (20.888), Mauro Mottini 24,24% (19.117)

Consiglieri atleti: Matteo Marsaglia 87,86% (4560), Verena Stuffer 69,48% (3.606)

Non eletti: Irene Curtoni 36,34% (1886 voti).

Consigliere tecnico: Carlo Dal Pozzo 48,69% (1.447 voti)

Non eletti: Mauro Baldo 37,79% (1123 voti), Stefano Secco 5,35% (159 voti), Giorgio Scuri 4,98% (148), Luca Bertagnolli 2,83% (84).

Presidente Collegio Revisori dei Conti: Elio Grigoletto 59,40% (voti 51.694)

*

Foto: Pentaphoto