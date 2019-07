RETE 4 * “QUELLI DELLA LUNA”: « TRA I PROTAGONISTI CRISTIANO RONALDO, PANTANI, TOMBA, TYSON E ROBERTO PALPACELLI – martedì 23 luglio »

Retequattro è sempre più accesa: lo dimostrano gli ottimi ascolti e le tante trasmissioni in onda. E martedì 23 luglio, in prima serata, torna “Quelli della Luna”, secondo di quattro appuntamenti ispirati al 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, contraddistinti da un narratore d’eccezione, Giampiero Mughini.

Il giornalista, scrittore e opinionista – alla prima esperienza assoluta in conduzione – accompagnerà gli spettatori nel racconto di fuoriclasse dello sport e di figure meno conosciute, ma spesso protagoniste di storie più interessanti di quelle dei grandi campioni.

Saranno dedicate alla Luna anche le quattro categorie con le quali verrà declinata ogni puntata di “Quelli della Luna”: ci sono i Lunari, autori di imprese extraterrestri; i Lunatici, che hanno alternato successi a insuccessi; le Lune Piene, sempre al top nello sport e nella vita; le Lune Nere, che sono caratterizzate dall’essersi rovinate la carriera d’improvviso.

Tra i protagonisti del secondo appuntamento spicca Roberto Palpacelli, ex astro nascente del tennis italiano che si racconta in un’intervista a Quelli della luna: “Ho giocato sotto effetto di stupefacenti, in condizioni pietose. Gesù non mi ha voluto per sette o otto volte, sono stato a un passo dalla morte, poi il tennis mi ha salvato”.

E ancora, i ritratti di Cristiano Ronaldo (con le immagini da bambino, a Lisbona), Michael Phelps, Marco Pantani (con i racconti intimi e i segreti degli amici Riccardo Magrini e Davide Dezan), Mario Balotelli, Christian Vieri, Andre Agassi, Alberto Tomba (con un’intervista ad Alberto Gattai, il telecronista che ne raccontò i trionfi) e Mike Tyson.