RAI 3 * ‘ AGORÀ ‘: IL 30 OTTOBRE PUNTATA SULL’EMERGENZA MALTEMPO E LA QUESTIONE DELLA TAV

Si riaccende lo scontro sulla Tav con il M5S, che da Torino promette battaglia mentre si riattivano i comitati per il “si”. Arrivano le prime indiscrezioni sulla manovra che arriverà mercoledì alle Camere: confermati reddito di cittadinanza e quota 100, i fondi per le assunzioni nella Pa e il Bonus per i giovani laureati e dottori. Infine, il maltempo che flagella l’Italia, da ieri in allerta rossa.

Di questo e molto altro si parlerà domani, martedì 30 ottobre, ad Agorà in diretta alle 8 su Rai3. Ospiti di Serena Bortone saranno Filippo Petrucci, tenente colonnello Aeronautica Militare, Alessio Villarosa, sottosegretario Economia M5S, Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente Gruppo Europeo Casse di Risparmio Esbg, Andrea Orlando, Pd, Mario Giordano, direttore Strategie e Sviluppo Informazione Mediaset, Maurizio Molinari, direttore La Stampa, Domenico De Masi, sociologo, Jacopo Fo, scrittore e attore, Augusta Montaruli, FDI, Luca Lombroso, meteorologo.