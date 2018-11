RAI 2 * ‘ PROTESTANTESIMO ‘: nella puntata del 18 novembre si parlerà di Cambiamenti climatici e disastri ambientali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il cambiamento climatico sta causando nuovi disastri ambientali, cosa si aspetta ad invertire la rotta? È questo l’interrogativo che si porrà la prossima puntata di Protestantesimo, dal titolo “Un Creato da custodire”, in onda domenica 18 novembre alle 00.30 e in replica lunedì 19 novembre alle 01.10 e lunedì 12 novembre alle 07.25, su Rai2. Il programma racconterà anche l’impegno del mondo ecumenico su questo tema in vista di COP24, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, prevista per dicembre a Katowice, in Polonia.