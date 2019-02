RAI 2 * “ MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA “: « In gara i comuni di Tagliolo Monferrato (Al) e Fragagnano (Ta) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Gioco e divertimento si danno appuntamento con le bellezze della provincia italiana a “Mezzogiorno in famiglia”. Con la conduzione di Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, sabato 16, a partire dalle 11.10, e domenica 17 febbraio, a partire dalle 12.00, si sfideranno in studio due delegazioni provenienti da Tagliolo Monferrato (AL) e Fragagnano (Ta). Al fianco delle due squadre, in studio, ci saranno Elena Ballerini e Manlio Dovì. Claudia Andreatti, inviata a Fragagnano, in provincia di Taranto, ne racconterà l’artigianato locale e le rievocazioni storiche.

Con Eleonora Cortini, a Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria, conosceremo meglio i piatti tipici e il vino locale, entrando in alcune cantine del centro storico.

Ad arricchire i due appuntamenti, l’immancabile musica del Maestro Gianni Mazza e della sua orchestra, l’atteso oroscopo della settimana di Paolo Fox nella puntata domenicale, e tanti giochi per i telespettatori che chiameranno il numero 894433.

“Mezzogiorno in famiglia” è un programma di Michele Guardì e di Anna Maria Flora, Ivo Pagliarulo e Vincenzo Arnone. La regia è di Michele Guardì.