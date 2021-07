ROSSI (AZIONE) * PICCOLE CENTRALI: « NON SI DOVEVA LEGIFERARE, MA AFFRONTARE POLITICAMENTE LA QUESTIONE CON IL GOVERNO DI ROMA »

Questione piccole centrali. Lo avevo detto chiaro in aprile: non si doveva legiferare ma affrontare politicamente la questione col governo e trovare il modo di allearsi anche con altre regioni. Non è stato fatto ed ora per evitare impugnativa del governo la lega ci porta verso le gare!

La legge di aprile va sospesa subito e ripresa interlocuzione politica.

Nel frattempo va messa in campo ogni azione perché siano salvaguardati i bilanci dei comuni.

La Provincia si impegni a fare subito una verifica dell’impatto sui comuni che hanno investito nelle centraline e poi trovare modalità per compensare i mancati introiti qualora ci fossero le gare.

Allego ordine del giorno in tal senso.

*

Ugo Rossi