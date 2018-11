RAI 1 * ‘ I BASTARDI DI PIZZOFALCONE ‘: lunedì 12 novembre Sesto e ultimo appuntamento

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sesto e ultimo appuntamento con la fiction “I bastardi di Pizzofalcone”, lunedì 12 novembre alle 21.25 su Rai1. Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena lansiti, Luigi Petrucci, Matteo Martari saranno protagonisti di un episodio dal titolo Tradimenti. La squadra è alle prese con il caso di una ragazzina che sembra vittima di abusi da parte del padre.

Una verità terribile celata fra le righe del tema che Mattina ha svolto in classe. In gioco ci sono sentimenti inaspettati, pensieri indicibili e il senso angoscioso della minaccia e del tradimento. Verità e menzogna si alternano e ci spiazzano esattamente come ci spiazza l’ispettore Lojacono. Il suo passato, la macchia che lo tormenta da quando era in Sicilia, torna all’improvviso. Ci sembra quasi di non riconoscerlo. Tradisce la nostra fiducia. Per non parlare di quella dei colleghi e della Piras. Ma davvero può fare una cosa così?