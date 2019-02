Provincia autonoma Bolzano * asse Brennero: Kompatscher, « per i tecnici ministeriali è ragionevole la nostra proposta di dosaggio del traffico nei casi di emergenza »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dosaggio del traffico lungo l’asse del Brennero, proposta ragionevole. Approfondire e concretizzare la proposta di dosaggio del traffico lungo l’asse del Brennero. Kompatscher medierà fra Italia e Austria per armonizzare i divieti.

“Si è trattato di un incontro positivo. Superate le diffidenze iniziali ho trovato apertura da parte dei tecnici ministeriali, i quali hanno considerato ragionevole la nostra proposta di dosaggio del traffico lungo l’asse del Brennero nei casi di emergenza”. Con queste parole il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, commenta l’esito dell’incontro di oggi pomeriggio (13 febbraio) a Roma con tecnici e funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. “Il primo dato da sottolineare è che l’invito sia partito dalla Presidenza del Consiglio – spiega il Landeshauptmann – ritengo positivo che si sia voluto creare un primo momento di confronto che ora proseguirà a livello tecnico con il coinvolgimento diretto della società Autostrada del Brennero”.

Come noto, dal vertice di venerdì scorso sulla gestione del traffico era emersa l’idea di fissare, in occasione delle emergenze annunciate, un tetto massimo di accessi stradali lungo l’asse del Brennero, prevedendo dei meccanismi per il filtraggio e il dosaggio già in pianura padana.

“Inizialmente – precisa Arno Kompatscher – era emersa la preoccupazione che si potesse giungere a misure di blocco del traffico lungo una delle arterie chiave della viabilità nazionale e internazionale, ma una volta approfonditi i reali obiettivi della proposta, si è trovato un punto di intesa per aprire il dialogo. L’idea del dosaggio va ora naturalmente approfondita e concretizzata”. Fra i temi affrontati durante l’incontro di Roma, anche la necessità di migliorare il calendario dei divieti di transito in vigore in Italia, e soprattutto di armonizzarlo con quello austriaco.

“Mi sono proposto come mediatore con le autorità tirolesi e austriache”, annuncia Kompatscher, il quale conclude sottolineando che “tecnici e funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno espresso la loro condivisione verso la strategia di lungo periodo per la gestione del traffico lungo l’asse del Brennero che prevede un massiccio passaggio da gomma a rotaia con il completamento del tunnel di base e delle tratte d’accesso”.