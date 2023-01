APT S.MART (TN) * “BLACK OUT – VITE SOSPESE”: « LUNEDÌ 23 GENNAIO SU “RAI 1“ IN ONDA IL PRIMO EPISODIO DELLA SERIE, CON ALESSANDRO PREZIOSI »

10.34 - sabato 21 gennaio 2023

Su Rai Uno arriva “Black Out. Vite sospese” il mistery drama ambientato ai piedi delle Pale di San Martino. Lunedì 23 gennaio andrà in onda in prima serata il primo episodio della serie con Alessandro Preziosi girata nelle valli di Primiero e Vanoi.

PH Courtesy by Trentino Film Commission

Sarà in prima visione su Rai Uno dal 23 gennaio la serie tv in 4 serate “Black Out. Vite sospese”, girata nei primi mesi del 2022 tra le valli di Primiero e Vanoi. Un mistery intenso ed emozionante diretto da Riccardo Donna (girato in grande formato 6 K utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali) che vede protagonista il noto Alessandro Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico. Una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi.

PH Courtesy by Trentino Film Commission

La trama – È la Vigilia di Natale e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. I clienti del lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo. In attesa dei soccorsi, senza la possibilità di poter comunicare con il mondo esterno e alle prese con dell’esaurimento delle scorte, scopriranno presto che quella è solo una parte di un più complesso meccanismo ad orologeria che potrebbe esplodere da un momento all’altro. In quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, restano invece intrappolati personaggi con segreti da nascondere, testimoni di giustizia sottoposti ad un programma di protezione, ambigui professionisti pronti a tutto. E tra di loro, c’è anche un assassino.

Gli ospiti in vacanza ed i residenti si ritrovano a vivere un’esperienza unica che li costringerà a fare i conti con sé stessi e con gli altri: potranno venirne fuori, solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi ed impareranno ad essere una comunità.

Con una troupe di più di cento persone, ottanta attori e tante figurazioni scelte sul territorio, la produzione ha incontrato il pieno supporto e coinvolgimento di ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, delle amministrazioni locali di Primiero- San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Mezzano, Imèr e Sagron Mis e del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, messisi a disposizione per agevolare e valorizzare il lavoro della produzione della serie tv sul territorio.

“Siamo felici che le nostre valli siano state scelte come location ideale per una serie tv così prestigiosa – spiega il Presidente di ApT Antonio Stompanato – Per il nostro territorio si è trattato di un’opportunità importante sia dal punto di vista economico, con il coinvolgimento di diverse realtà locali, sia dal punto di vista della visibilità promozionale. Avere la possibilità di collaborare con una produzione RAI di questo livello è per noi motivo d’orgoglio. Siamo fiduciosi che la buona riuscita della serie tv possa portare la produzione a scegliere nuovamente la nostra località per girare un eventuale seconda stagione”.

C’è grande curiosità attorno a questa serie tv che, seppur per caratteristiche narrative non abbia come principale obiettivo quello di mettere in mostra le bellezze del territorio, ha coinvolto davvero numerosi soggetti locali nella sua realizzazione, dalla Valle del Vanoi fino a Passo Rolle e la Val Venegia. Una collaborazione che se confortata da buoni riscontri in termini di ascolti, potrebbe portare prossimamente ad un sequel ambientato ancora ai piedi delle Pale di San Martino. L’appuntamento con il primo episodio di “Black Out. Vite Sospese” è in programma lunedì 23 gennaio alle ore 21.25 su Rai Uno.