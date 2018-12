pat * ‘ Festival della Famiglia 2018 – Protocollo con la Serbia ‘: Segnana, ” Da parte nostra c’è la massima apertura e volontà di collaborare insieme “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In arrivo un protocollo con la Serbia in tema di politiche familiari. Stamani, nell’ambito del Festival della Famiglia, l’incontro dell’assessore Segnana con la delegazione serba.

Sarà firmato, con tutta probabilità, nei primi mesi del 2019 un Protocollo fra la Provincia autonoma di Trento e la Repubblica di Serbia in tema di politiche familiari. L’annuncio è stato dato oggi, nell’ambito del Festival della Famiglia, durante un incontro fra l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e la delegazione della Repubblica di Serbia guidata da Maya Đordević; assente per un infortunio il ministro serbo per le Politiche demografiche e per la famiglia Slavica Đukić Dejanović. Presenti anche il dirigente dell’Agenzia provinciale per la Famiglia, Luciano Malfer, il dirigente del Servizio Attività internazionali, Raffaele Farella, e il direttore dell’Associazione Trentino con i Balcani, Maurizio Camin.

In apertura il dirigente Malfer ha ricordato i numeri di quello che è stato definito il “family mainstreaming” del Trentino, che vede coinvolte circa 800 organizzazioni di cui il 70% private.

Il Protocollo – la Giunta provinciale ha già dato il via libera al documento preliminare – è in fase di perfezionamento e prevede non solo il trasferimento dell’importante know-how trentino in tema di politiche familiari, ma anche lo scambio reciproco di buone pratiche e di esperienze anche in altri ambiti; il cuore dell’accordo è rappresentato dalla creazione di una cabina di regia paritetica, che avrà il compito di definire il piano operativo di lavoro tra la Provincia autonoma e la Repubblica di Serbia.

“Da parte nostra c’è la massima apertura e volontà di collaborare insieme – sono state le parole conclusive dell’assessore Segnana – spero che ci sarà modo di conoscerci meglio e, soprattutto, di instaurare una proficua collaborazione e un percorso comune”.