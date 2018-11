mondadori * MASSIMO GILETTI A ‘ CHI ‘: ” FABRIZIO CORONA HA IL FASCINO DE ‘ I FIORI DEL MALE ‘ DI BAUDELAIRE E UNA DONNA COLTA COME ASIA ARGENTO NON POTEVA CHE ESSERNE ATTRATTA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





«Fabrizio Corona ha il fascino de “I fiori del male” e una come Asia Argento, che conosce bene le poesie di Baudelaire, non poteva che esserne attratta. Lei e Fabrizio sono due personaggi che dividono e spaccano le emozioni del pubblico, sono affascinato da chi divide perché ha qualcosa di non convenzionale.

Nella loro relazione dovranno trovare la volontà di cambiare perché o si salvano a vicenda o esplodono», così Massimo Giletti commenta sule pagine del settimanale Chi in edicola da mercoledì 7 novembre, la notizia e le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sulla nuova coppia a sorpresa dell’inverno, quella formata da Asia Argento e Fabrizio Corona.

Il conduttore li conosce molto bene entrambi, avendoli studiati in questi mesi e avendo mostrato in tv il loro lato più fragile e dolente a Non è l’Arena. «Fabrizio è un ragazzo intelligente con molte anime, ha una grande forza autodistruttrice, ma anche una straordinaria capacità di rinascere.», spiega Massimo Giletti a Chi «A volte innesca cortocircuiti pericolosissimi che lo portano a ferire le persone cui vuole bene, ma per questo credo che vada capito anziché giudicato.

È un ragazzo che ha bisogno di affetto, ma al tempo stesso lo respinge perché è sempre in fuga da se stesso. Asia, invece, è una donna di grande temperamento che, a volte, si espone a compagnie sbagliate, non capendo che solo in se stessa può trovare la forza di salvarsi. È molto coraggiosa, si è messa in gioco denunciando Weinstein e ha messo la faccia di fronte alle accuse di Bennett, è una “pasionaria” che ama salire sulle navi in tempesta e vivere sul filo di lana. Pensa che gli amori banali siano inutili e che le relazioni debbano essere stimolanti, e qui di stimoli mi sembra che ne abbia fin troppi».