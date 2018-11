mediaset – rete 4 * ‘ Stasera Italia ‘ – INTERVISTA A MATTEO SALVINI: ” ABBIAMO TAGLIATO I 35 EURO A PERSONA PER L’ACCOGLIENZA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nel corso della puntata di “Stasera Italia”, in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro, il Ministro dell’Interno e Vicepremier Matteo Salvini, ai microfoni della trasmissione, ha dichiarato: «Abbiamo tagliato i 35 euro a persona per l’accoglienza che diventano a seconda dei casi 19, 20, 22 euro risparmiando un miliardo. Chi fa cooperazione e solidarietà vera continuerà a farla: quelli che lo facevano per guadagnare quattrini cambiano mestiere».

Sugli sgomberi ha aggiunto: «Solo a Roma ci sono 90 stabili occupati illegalmente. Abbiamo una scaletta di priorità in tutta Italia, e ora i sindaci e i prefetti potranno agire. Fino a ieri potevi sgomberare ma dovevi garantire all’occupante un alloggio. Mi occupo di tutti, in particolare di minori e disabili, ma per i furbetti non c’è spazio».

Sulla prescrizione, infine, Salvini ha detto: «La riforma della giustizia è fondamentale, non ci possono essere milioni di italiani che attendono anni. La prescrizione è una di queste parti. C’è nel contratto la sua riforma, non verrà abolita. Vogliamo punire i furbetti che pagavano gli avvocati per tirare in lungo, ma non possiamo tenere neanche 60 milioni di Italiani ostaggio per anni e anni in processi che si sa quando iniziano ma non quando finiscono».