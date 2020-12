CONSIGLIO PAT *  INTERROGAZIONE MARINI – RICORSO IN APPELLO SENTENZA PRUNER: KASWALDER, « ATTO PROCESSUALE CON ESIGENZE DI RISERVATEZZA, POSTE A TUTELA DELLA STRATEGIA DIFENSIVA DELL’ENTE »

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 1920

Con riferimento all’interrogazione in oggetto (prot. n. 25215 di data 3 novembre 2020) e, in particolare, alla prima delle domande da Lei poste, La informo che il ricorso in appello è stato depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Trento in data 11 novembre 2020.

Quanto alla seconda domanda, tesa a conoscere, in forma di “illustrazione sintetica”, i motivi del ricorso, rilevo che il dare risposta ad essa significherebbe diffondere il contenuto di un atto processuale relativo ad un contenzioso in corso, con pregiudizio delle esigenze di riservatezza poste a tutela della strategia difensiva dell’Ente e del segreto professionale previsto dall’ordinamento.

É pur vero che in base al regolamento interno è consentito ai consiglieri provinciali di acquisire ogni informazione, anche riservata, che sia funzionale all’esercizio del proprio munus consiliare, ma tale diritto va esercitato, come Lei ben sa, in forme e con strumenti diversi dall’interrogazione, anche al fine di assicurare il rispetto di specifici obblighi di riservatezza.