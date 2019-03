mediaset * BILANCIO 2018 – cda: « Ricavi netti a 3.401,5 mln, Utile netto a 471,3 mln »

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Mediaset al 31 dicembre 2018 e approvato il progetto di bilancio della capogruppo Mediaset Spa.

L’esercizio è stato caratterizzato da intense e proficue attività che hanno generato una crescita consistente dell’Utile netto consolidato. Crescita avvenuta nonostante le difficoltà dell’intero settore media a livello internazionale.

Nel buon andamento generale dell’esercizio 2018 – con risultati decisamente superiori alle stime interne previste – si segnalano in particolare l’aumento della quota di mercato pubblicitario, l’accresciuta generazione di cassa, oltre alla riduzione dei costi totali e dell’indebitamento pur in presenza di rilevanti investimenti in numerose operazioni di sviluppo.