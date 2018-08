m5 s riva del garda * arredo urbano: ” Riva città turistica? Non per il Comune ” (il testo di due interpellanze)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Riva città turistica? Non per il Comune. Siamo nella settimana della Notte di Fiaba cioè al culmine della stagione turistica eppure l’amministrazione comunale non sembra accorgesene e continua con la massima indifferenza a tralasciare il minimo di cura per l’arredo urbano, parchi, giardini, marciapiedi e ciclabili.

Per questo abbiamo presentato due interpellanze: La prima con riguardo al pannello informativo elettronico di via Maso Belli spento da mesi e la seconda per chiedere le motivazioni del degrado di via C.H. von Hartungen che collega viale Rovereto con il Villino Campi e la spiaggia dei Sabbioni.

L’amministrazione comunale purtroppo dimostra nei fatti che non è in grado di mantenere quel minimo di decoro cittadino che è indispensabile per garantire sia la qualità della vita dei cittadini rivani sia per assicurare l’attrattività turistica indispensabile per il futuro economico della città.

Segue il testo delle interpellanze.

INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: pannello informativo elettronico spento in via Maso Belli.

VISTO CHE:

il pannello informativo elettronico a messaggio variabile localizzato in via Maso Belli sulla S.P. 118 è spento ormai da alcuni mesi;

lo stesso pannello informativo si presenta condizioni di scarsa manutenzione per quanto riguarda la verniciatura esterna come verificabile anche dalle foto allegate;

la struttura portante in acciaio in prossimità del basamento è arrugginita.

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE CHIEDE:

per quale motivo il pannello informativo elettronico è spento;

a chi compete la gestione della messaggistica che viene resa visibile sullo stesso pannello informativo;

se l’amministrazione comunale ritiene ancora utile la presenza di questa attrezzatura informativa e quindi se esiste la volontà di ripristinarne la funzionalità;

quando è stato fatto l’ultimo controllo del pannello informativo e del suo corretto funzionamento;

quando verrà riacceso il pannello informativo oppure ripristinata la corretta funzionalità;

a chi compete la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura portante e del rivestimento/verniciatura esterna del pannello informativo;

per quale motivo l’amministrazione comunale non ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del pannello oppure, se non di propria competenza, perché non ha fatto intervenire chi di dovere.

Chiedo cortesemente risposte punto per punto.

Distinti saluti.

Riva del Garda, 16/08/2018

INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: degrado in via C.H. von Hartunghen.

VISTO CHE:

via Christoph H. von Hartunghen collega viale Rovereto con il Villino Campi e la spiaggia e si presenta in condizioni di degrado e di scarsa manutenzione come verificabile anche dalle foto allegate. In particolare si può verificare che:

le aiuole del parcheggio a fianco del campo sportivo non sono curate e l’impianto di irrigazione è danneggiato e/o completamente inutilizzabile;

la rete metallica di delimitazione con il parco della colonia Miralago è rotta e deformata in alcuni punti tanto da sporgere pericolosamente sulla strada pubblica;

all’ingresso di via C.H. von Hartunghen è ancora presente un pannello che segnala la presenza del “Centro di valorizzazione scientifica del Garda” dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente anche se lo stesso è stato trasferito da anni;

all’ingresso sud del parcheggio a fianco del campo sportivo sono presenti buche ed avvallamenti pericolosi.

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE CHIEDE:

a chi compete la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aiuole del parcheggio;

se l’impianto di irrigazione è funzionante e se è intenzione ripristinare la sua funzionalità;

per quale motivo l’amministrazione comunale non ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aiuole e dell’impianto di irrigazione oppure, se non di propria competenza, perché non ha fatto intervenire chi di dovere;

perché non si è ancora provveduto a togliere la segnaletica indicante il “Centro di valorizzazione scientifica del Garda” ;

a chi compete la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada e dell’ingresso del parcheggio;

quando è stato fatto l’ultimo controllo delle condizioni di sicurezza e di manutenzione di via C.H. von Hartunghen e del parcheggio limitrofo;

per quale motivo non si è provveduto a riparare la recinzione metallica a confine con il parco Miralago per ripristinare le condizioni di sicurezza ed il decoro urbano;

se l’amministrazione comunale considera ancora la cura e la manutenzione delle aree in oggetto un obbiettivo prioritario per garantire il decoro urbano ed una migliore qualità della vita dei cittadini e dei tanti turisti che frequentano la fascia a lago.

Chiedo cortesemente risposte punto per punto.