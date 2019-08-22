https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2019/08/Schermata-2019-08-22-alle-17.39.59.png 264 998 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin2019-08-22 17:50:002019-08-22 17:51:20PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * CRISI DI GOVERNO - CONSULTAZIONI QUIRINALE: « LE PAROLE DI COMMENTO DA PARTE DI MATTEO SALVINI DOPO L'INCONTRO CON MATTARELLA » (VIDEO)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * CRISI DI GOVERNO – CONSULTAZIONI QUIRINALE: « LE PAROLE DI COMMENTO DA PARTE DI MATTEO SALVINI DOPO L’INCONTRO CON MATTARELLA » (VIDEO)