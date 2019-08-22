Crisi Governo: consultazioni Quirinale

GRUPPI PARLAMENTARI “LEGA SALVINI PREMIER” SENATO E CAMERA DEPUTATI
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	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * CRISI DI GOVERNO – CONSULTAZIONI QUIRINALE: « LE PAROLE DI COMMENTO DA PARTE DI MATTEO SALVINI DOPO L’INCONTRO CON MATTARELLA » (VIDEO)				
 


 