Consiglieri comunali Trento – LEGA * GAZEBO – 8 MARZO: « Un’occasione di incontro per sostenere le associazioni operanti in città con progetti a FAVORE della vita »

Come consuetudine la Lega Trentino ha organizzato il tradizionale gazebo dell’8 marzo con le rappresentanti delle istituzioni tra cui l’Onorevole Vanessa Cattoi, il Capogruppo in Consiglio provinciale Mara Dalzocchio, e i Consiglieri comunali di Trento Bruna Giuliani, Claudia Postal e Martina Loss, ma anche tante altre donne della Lega.

Un’occasione di incontro e di confronto, ma anche un momento volto alla presentazione in Comune a Trento di una mozione, accompagnata da una raccolta firme per una Petizione popolare per chiedere “Trento città a favore della Vita”.

Le donne della Lega in Consiglio comunale a Trento hanno voluto ricordare che la mozione si pone come scopo non solo quello di proclamare ufficialmente il Capoluogo provinciale ‘Città a favore della vita’, ma anche quello di sostenere le associazioni operanti nel Comune di Trento con progetti a sostegno della vita e della famiglia e di promuovere le politiche sui medesimi temi con una campagna di sensibilizzazione apposita da svolgersi anche con il coinvolgimento delle circoscrizioni ed eventi dedicati nel corso dell’anno.