Comun General de Fascia * assemblea: « il bilancio di previsione finanziario nel 2019-2021 si assesta a 15.732.405 euro »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Consei general: approvati il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Dup 2019-2021. Nella seduta del primo marzo, illustrate entrate e spese del 2019 del Comun general

nonché il Documento Unico di Programmazione per i prossimi tre anni.

La presentazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e della Nota Integrativa è stata al centro del Consei general del primo marzo.

Dopo l’apertura dei lavori da parte della procuradora Elena Testor e del presidente del Consei Francesco Pitscheider, e l’approvazione del verbale della seduta precedente, la conseiera de procura Lara Battisti ha illustrato i principali punti del bilancio, approvato dall’aula con astenuti i due consiglieri Ual presenti. «Il bilancio di previsione – ha spiegato Battisiti – si assesta sui 15.732.405 euro e, rispetto a quello del 2018 (di oltr 17 milioni di euro), vede uno scarto di circa 2 milioni in conto capitale, riconducibili al fondo strategico. Per 2020 e 2021, invece, è di 10.908.428 euro».

La conseiera è quindi entrata nel merito del bilancio suddiviso, secondo le recenti disposizioni, per accorpamento delle diverse entrate e per spese indicate per missione. Per quanto riguarda le entrate, le principali sono riconducibili a trasferimenti correnti di amministrazioni pubbliche, quali Pat e comuni, e Apt di Fassa per un totale di 6.168.984 euro. Si sommano, poi, le extratributarie , tra cui vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, gestione di rifiuti, mense scolastiche e servizi sociali, per complessivi 963.162 euro, nonché quelle in conto capitale.

Venendo alle spese per le missioni del 2019, fra le più cospicue: servizi istituzionali di gestione 1.239.331 euro; istruzione e diritto allo studio 544.122,73 euro; tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.913.609 euro; turismo 522.000 euro; assetto del territorio ed edilizia abitativa 247.734 euro; sviluppo sostenibili e tutela del territorio e dell’ambiente 3.287.041 euro; diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.246.938 euro; relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 2.069.316 euro. «Il Dup – ha precisato la procuradora Testor, al termine dell’analisi delle voci di bilancio – definisce, sulla base di un’attenta analisi delle necessità del territorio, le azioni prioritarie dei prossimi anni.

Tra i vari interventi previsti, sottolineo gli oltre 30 mila euro per due nuovi posti per lungodegenti, i 10 mila euro per l’incarico di progettazione dell’ex Caserma Vittorio Veneto per l’iniziativa del cohousing, i 10 mila euro per l’ampliamento della sede del Comun general in vista dell’acquisizione di nuove competenze e gli investimenti ingenti per la Ciasa de la Moniaria. Attenzione e risorse sono destinate anche a istruzione, giovani, cultura e ambiente».

L’assemblea ha approvato, poi, la convenzione per il “Piano Giovani di zona della Val di Fassa” che, come spiegato dal conseier de procura Matteo Iori, riduce la burocrazia e vede il Comun general ente capofila per la creazione, assieme ai comuni (che investono 2 euro per abitante), di iniziative strategiche per i giovani. Infine, ha ottenuto parere positivo lo schema di atto modificato – un intervento tecnico, come precisato dalla procuradora Testor – dell’”Accordo di programma istitutivo della Rete delle Riserve” approvato nel 2015.