TRANSDOLOMITES * ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCATA A PREDAZZO (TN) NELLA SALA ROSA DEL MUNICIPIO, VENERDÌ 6 APRILE ALLE 20.30

Venerdì 6 aprile 2018 ore 20.30 nella Sala Rosa del Municipio di Predazzo è convocata l’Assemblea dei Soci di Transdolomites.

Si tratta come solitamente di una Assemblea aperta alla partecipazione del pubblico che potrà cogliere anche l’occasione per sottoscrivere eventuali nuove iscrizioni all’associazione. Ai soli soci di Transdolomites è ovviamente riservato il diritto di voto.

L’ordine del giorno prevede il saluto di Massimo Girardi, presidente di Transdolomites cui seguirà la proiezione del video promozionale della ferrovia delle Valli dell’Avisio realizzato con grande impegno dal Comitato “ Per non perdere il treno” Val di Cembra. A seguire, la relazione sull’attività svolta nel 2017, presentazione discussione e votazione del bilancio economico del 2017, e presentazione del programma di attività per il 2018.

Seguirà la discussione e le considerazioni sull’esito della Delibera del Consiglio Comunale di Trento che l’8 marzo da votato all’unanimità a favore del progetto della Trento-Penia, la proiezione del video curato da Luciano Lona che è stato realizzato sulla base del messaggio audio ferroviario della ferrovia dell’Avisio curato da Gabriele Dovolavilla .

Messaggio che quotidianamente viene trasmesso dalle emittenti radio in valle di Fiemme e Fassa e che sta riscuotendo un bell’apprezzamento tra gli ascoltatori. Sempre a cura di Gabriele Dovolavilla è attivo a livello regionale a nazionale il sondaggio online sulla mobilità pubblica alla cui promozione Transdolomites sta collaborando attraverso l’esposizione di locandine dedicate. Gabriele ci racconterà delle informazioni ad oggi raccolte dal sondaggio in corso.

Altri punti i programma riguarderanno la strategia che Transdolomites deciderà di adottare in funzione delle elezioni provinciali dell’autunno 2018 ed il percorso di accompagnamento al referendum della ferrovia dell’Avisio in programma per il 2019.

La serata si concluderà la proiezione del video delle ferrovia Flamsbana , che viene considerata la ferrovia più ripida al mondo in aderenza naturale con la maggior parte del percorso con pendenza del 55 x mille e scartamento normale . Essa viene considerata anche la più spettacolare al mondo. Situata in un fiordo della Norvegia, parte da Bergen a livello del mare ed arriva alla cittadina di Flåm sull’insenatura di Aurland del Sognefjord a quasi 900 metri di altitudine.

La popolazione è cordialmente inviata a partecipare.