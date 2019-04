STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * ASSEMLEE: « IN QUANTO RAPPRESENTANTI DEL COMITATO TECNICO COLLINE AVISIANE, FAEDO, VALLE DI CEMBRA PILATI E ROSSI ENTRANO AUTOMATICAMENTE NEL NUOVO CONSIGLIO »

Rosario Pilati si conferma alla guida del Comitato Tecnico Territoriale, affiancato anche per il prossimo triennio da Vera Rossi. I due rappresentanti entrano così di diritto anche nel nuovo Consiglio dell’Associazione che, con questo appuntamento, giunge al completo.

Nei giorni scorsi si sono concluse le assemblee territoriali organizzate dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino finalizzate ad eleggere i Comitati Tecnici dei cinque territori di pertinenza e i relativi presidenti e vicepresidenti che, con questo ruolo, entrano di diritto a far parte anche del nuovo consiglio dell’Associazione.

In particolare, l’incontro in oggetto, che si è svolto presso Villa Corniole a Verla di Giovo, ha riunito i soci della zona Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra, che comprende anche l’Altopiano di Pinè. Dopo il saluto iniziale del Presidente Territoriale Rosario Pilati, il sunto del Presidente Provinciale Francesco Antoniolli sulle attività svolte nel triennio e la presentazione di vision e obiettivi da parte della Direttrice Elena Chincarini – con particolare focus sullo sviluppo del turismo enogastronomico -, è stato votato il nuovo Comitato Tecnico Territoriale, composto da:

· Mara Lona, Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra

· Sabina Pellegrini, Villa Corniole

· Goffredo Pasolli, Maso Poli

· Rosario Pilati, Cantina La Vis

· Vera Rossi, Green Grill – Info e Sapori

· Federico Sandri, Azienda Agricola Pojer e Sandri

· Franco Castellan, Comune di Lavis

· Rudy Zeni, Nerobrigante – Birrificio Artigianale del Trentino/Azienda Agricola Zeni Roberto

· Renzo Folgheraiter, Comitato Mostra Valle di Cembra

· Chiara Simoni, Cantine Monfort

A questi, si è aggiunto, in quanto cooptato, Marco Bortolotti del Ristorante Vecchia Segheria.

I membri, al termine dell’incontro, hanno rieletto Presidente del Comitato Tecnico Territoriale Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra per il triennio 2019-2021 Rosario Pilati di Cantina La Vis e Vicepresidente Vera Rossi di Green Grill – Info e Sapori.

“Proseguo con grande orgoglio il percorso intrapreso nell’ultimo triennio – ha commentato Rosario Pilati – poiché ho la fortuna di trovarmi alla guida di una zona molto proattiva, sia sul fronte della partecipazione alle iniziative organizzate dalla sede centrale, sia sul fronte dell’organizzazione degli appuntamenti in loco. Un territorio molto fertile, sempre più orientato ad una produzione sostenibile e che giustamente guarda con interesse al turismo slow. Un obiettivo – ha concluso – su cui scommette anche l’Associazione provinciale, che supporterà quest’ambizione attraverso percorsi e pacchetti vacanza specifici”.

In quanto rappresentanti del Comitato Tecnico Territoriale Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra, Rosario Pilati e Vera Rossi entrano automaticamente anche nel nuovo Consiglio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, affiancati da Francesco Antoniolli e Stefano Delugan, in rappresentanza della zona Trento e Valsugana; Daniele Endrici e Francesco Anderlini, per la Piana Rotaliana; Sergio Valentini e Luca Miorandi, per la Vallagarina; Francesco Armanini e Andrea Santuliana, per la zona del Lago di Garda-Dolomiti di Brenta.

In allegato, immagine Comitato Tecnico Territoriale Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra. Da sinistra a destra Goffredo Pasolli, Rudy Zeni, Mara Lona, Rosario Pilati, Sabina Pellegrini, Renzo Folgheraiter, Vera Rossi, Franco Castellan.