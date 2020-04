PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * EMERGENZA COVID / CORONAVIRUS: « SI APPLICA L‘ORDINANZA DEL PRESIDENTE KOMPATSCHER, IL CHIARIMENTO OGGI IN VIDEOCONFERENZA CON IL COMMISSARIO DEL GOVERNO »

In Alto Adige le ordinanze del presidente della Provincia devono essere applicate prima di ogni altra disposizione. Il chiarimento oggi in videoconferenza con il Commissario del Governo.

In modo inequivocabile nel corso della videoconferenza odierna con il Commissario del Governo e i responsabili di tutte le forze dell’ordine a livello provinciale è stato chiarito che in provincia di Bolzano le ordinanze del presidente della Provincia devono essere applicate prima di ogni altra disposizione.

Presidente Provincia, Commissario straordinario

Nella veste di responsabile per la Protezione civile, infatti, il presidente della Provincia in seguito alla situazione di emergenza per la pandemia da Covid-19 svolge nel territorio di sua competenza le funzioni di un Commissario straordinario. La relativa facoltà decisionale trova espressione anche nelle misure urgenti che il presidente della Provincia emana tenendo presenti i decreti del presidente del Consiglio dei ministri e secondo i dettami dello Statuto d’autonomia.

Chiariti i dubbi

Nelle scorse settimane, sia presso singoli rappresentanti delle forze dell’ordine, che fra i cittadini, erano sorti dei dubbi se dovesse essere applicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri o l’ordinanza del presidente della Provincia. “Questo dubbio è stato assolutamente chiarito”, fa presente il presidente della Provincia Arno Kompatscher che ribadisce: “Ai sensi della nostra autonomia abbiamo non solo il diritto, ma anche il dovere, di usare lo spazio d’azione a disposizione per tener presenti il più possibile le esigenze locali in questa situazione difficile.”

Appello a senso di responsabilità e misura

Il presidente Kompatscher si è appellato nuovamente al senso di responsabilità e all’intelligenza dei cittadini, da un lato, e, dall’altro, al senso della misura delle forze dell’ordine nel controllare l’applicazione delle disposizioni vigenti. ”Entrambe le parti sono chiamate a dare il loro contributo“, sottolinea il presidente Kompatscher che afferma: ”Solo se tutti noi ci atteniamo alle regole in questa situazione, riusciremo il prima possibile a ridare slancio alla vita sociale ed economica, benché all’inizio con delle limitazioni”. Sono necessari rispetto reciproco, comprensione e pazienza e soprattutto bisogna mantenere la calma per tornare passo dopo passo alla normalità, conclude il presidente Kompatscher.