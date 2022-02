CIA (FDI) – INTERROGAZIONE * ESENZIONE VACCINO COVID: « COME SI È ORGANIZZATA L’APSS TRENTINO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI? A QUANDO LA PIATTAFORMA? »

11:39 - 3/02/2022

Esenzione dal vaccino Covid-19, Cia (FdI) interroga la Giunta: “Come si è organizzata l’Apss per il rilascio dei certificati?”.

Con due circolari il Ministero della Salute ha disciplinato il rilascio dei “Certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19”. Essi riguardano persone per cui è sconsigliata la vaccinazione o temporaneamente, perché ad esempio in quel momento sono già esposti al virus, oppure chi, in generale, è meglio non riceva alcun vaccino contro il virus SARS-CoV-2 per particolari condizioni cliniche. Nel primo caso la vaccinazione può essere semplicemente rimandata, mentre nel secondo è da evitare in ogni caso. Ciò riguarda persone che non sono contrarie ai vaccini, che vorrebbero l’immunità dal virus, ma che non sono nelle condizioni ottimali dal punto di vista sanitario.

Questa situazione preclude a molte persone la possibilità di ricevere la certificazione verde Covid-19 e sono invece costrette ad esibire ad ogni occasione il certificato di esenzione rilasciato dall’Azienda sanitaria che viene automaticamente prorogato di mese in mese da una circolare emessa dal Ministero della Salute. Tale circostanza e il conseguente valore dell’esenzione (poco conosciuta da parte di esercenti e forze dell’ordine) pone questi cittadini in una condizione di costante disagio e non garantisce la tutela della loro privacy. E’ stato infatti riferito da più parti come ogni volta che queste persone devono esibire il certificato entrando in un esercizio pubblico si trovino costretti a spiegare nel dettaglio la loro situazione sanitaria e spesso non vengano creduti. Va invece sottolineato come il certificato di esenzione venga rilasciato da personale medico previa valutazione della storia clinica del paziente e nel caso in cui le possibilità di reazioni avverse al vaccino possano essere maggiori dei benefici che se ne ricaverebbero.

Per questo motivo, nella giornata di ieri, ho depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta provinciale quanti siano ad oggi i cittadini trentini esenti dal vaccino Covid-19 per motivi sanitari (suddivisi per fascia d’età), come si sia organizzata l’Apss per il rilascio dei certificati, se vi siano notizie circa l’implementazione della piattaforma nazionale atta a raccogliere le segnalazioni da parte delle Aziende sanitarie degli esenti per poter rilasciare un Green pass con specifico QR code e quale modalità comunicativa sia stata adottata per informare la cittadinanza, gli esercenti, le forze dell’ordine e gli istituti scolastici circa l’esistenza di queste particolari situazioni.

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia