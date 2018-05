STRADA DEL VINO E DEI SAPORI – TRENTINO * CASTELLI DIVINI: LA MANIFESTAZIONE CHE CONIUGA LA MAGIA DEI MANIERI CON LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE LOCALI

Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna anche nell’estate 2018 «Castelli diVini», la manifestazione che coniuga la magia dei manieri del Trentino con le eccellenze enogastronomiche locali e suggestivi concerti di musica classica.

Il territorio trentino è caratterizzato da magnifici castelli, strutture dai profili eleganti armonicamente inseriti in splendidi ambienti naturali. Il loro fascino, la loro storia, l’atmosfera che riescono a creare, li rendono la perfetta location per questa rassegna della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, che abbina storia e tradizioni a musica ed enogastronomia di qualità e che anche quest’anno si articola in tre magiche serate d’estate.

Ad ogni appuntamento, a partire dalle 18,30, si respirerà un’atmosfera di altri tempi, visitando con una guida uno di questi edifici storici, in passato simboli di potere e alto rango sociale, subito dopo si degusteranno selezionati prodotti locali, presentati direttamente dai produttori, ed infine si potrà assistere ad un concerto del Nuovo Ensemble di Trento.

Il primo incontro è in programma venerdì 22 giugno in Vallagarina, a Castel Noarna, maniero che risale al 12° secolo e fu dimora prima dei Castelbarco e poi, da metà del Cinquecento, dei Lodron. La seconda tappa degli aperitivi al tramonto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino conduce invece a pochi passi dal Lago di Garda, a Castel Drena.

Qui venerdì 27 luglio si avrà la possibilità di scoprire il castello, che domina la piana del Sarca risalente al 12° secolo e che dal Trecento al Settecento è stato proprietà dei conti di Arco, fino a quando, nel 1703, fu incendiato dalle truppe francesi. L’ultimo appuntamento è fissato per venerdì 24 agosto in Valle di Cembra al Castello di Segonzano, maniero costruito agli inizi del Duecento e conteso per due secoli dai conti del Tirolo, dal Principato vescovile e da nobili famiglie locali.

Ogni appuntamento sarà caratterizzato da uno speciale aperitivo al tramonto durante il quale i produttori racconteranno e faranno degustare le proprie eccellenze: non mancheranno quindi vini e grappe, salumi e formaggi, mele La Trentina e prodotti ittici, senza dimenticare sciroppi, miele e confetture.

La serata terminerà con un suggestivo concerto di musica classica curato dal Nuovo Ensemble di Trento, che proporrà di volta in volta uno spettacolo diverso spaziando dal violino alle fisarmoniche al pianoforte e presentando musiche di Bach, Rossini, Chopin e molti altri compositori.

Chi desidera approfittare dell’occasione per trascorrere un weekend in Trentino assaporando la magia dei manieri, scoprendo le delizie enogastronomiche del territorio potrà far propria una speciale proposta vacanza creata ad hoc (tastetrentino.it/winetour).

«Castelli diVini» fa parte delle #trentinowinefest, calendario di manifestazioni enologiche dedicate ai vini più rappresentativi del Trentino, coordinate e promosse dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino stessa ed è organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con la Rete dei Castelli del Trentino, la Provincia Autonoma di Trento, il Bim del Sarca, le Comunità di Valle di Vallagarina e Valle di Cembra, i Comuni di Nogaredo, Drena e Segonzano.