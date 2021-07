FEDERCORI DEL TRENTINO * “ CORI NEI BORGHI “2021: « TORNA LA RASSEGNA ORGANIZZATA LUNGO L’ESTATE E FINO AL PRIMO NOVEMBRE, OGGI LE FORMAZIONI RIO BIANCO E VALFASSA »

Torna la rassegna organizzata lungo l’estate e fino al primo novembre dalla Federcori del Trentino. Cori nei Borghi oggi al via da Vigo di Fassa.

Partirà oggi, giovedì 8 luglio, dal Padiglione Manifestazioni di Vigo di Fassa alle 21.15 con il Coro Rio Bianco di Panchià e il Coro Valfassa di Pozza di Fassa, la rassegna “Cori nei Borghi” 2021. Sarà il primo di otto concerti offerti dalla Federazione Cori del Trentino a turisti e residenti lungo l’estate e fino all’inizio dell’autunno. Eventi ambientati non a caso in alcuni centri tra i più significativi delle valli trentine. Con un duplice obiettivo: rinsaldare il rapporto diretto, fisico, “in presenza”, dei cori con la gente, con le tante comunità e i loro ospiti nelle valli della nostra provincia dopo il lungo stop imposto alle esibizioni in pubblico dal 2020 ad oggi, partendo dal canto popolare, espressione corale tipica della nostra storia e cultura; secondo: mettere in circolazione e valorizzare questo grande patrimonio di umanità e socialità in musica, per accrescerne la consapevolezza diffusa anche per il futuro.

Questo il calendario completo degli appuntamenti della rassegna Cori nei Borghi: domani, giovedì 8 luglio alle 21.15 aVigo di Fassa, Padiglione Manifestazioni con il Coro Rio Bianco di Panchià e il Coro Valfassa di Pozza di Fassa; venerdì 13 agosto alle 20.30 a Rango (in caso di maltempo il concerto si terrà sotto i portici) con il Coro Monte Peller di Cles; sabato 4 settembre alle 20.30 nel Centro Storico di Mezzano (in caso di maltempo il concerto si terrà al Centro Civico) con il Coro Vanoi di Canal San Bovo e il Coro S. Osvaldo di Roncegno Terme; sabato 4 settembre alle 20.45 nel Parco di Casa degli Artisti “G. Vittone” a Canale di Tenno (in caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di Ville del Monte) con il Coro Castel Penede di Nago e il Coro Cima Tosa di Bolbeno; domenica 5 settembre alle 17.30 nel Centro Storico di Mezzano (in caso di maltempo il concerto si terrà al Centro Civico) con il Coro Genzianella di Tesero e il Coro Azzurro di Strada di Pieve di Bono; sabato 30 ottobre 2021 Concerto itinerante a San Lorenzo in Banale con alle 11.00 il Coro Fior di Roccia di Besagno di Mori e alle 14.30 il Coro Croz da la Stria di Spiazzo Rendena; domenica 31 ottobre Concerto itinerante a San Lorenzo in Banale con alle 11.00 il Coro Martinella di Serrada, alle 14.00 il Coro Monte Iron di Ragoli e alle 15.30 il Coro S. Ilario di Rovereto; infine lunedì 31 ottobre sempre per il Concerto itinerante a San Lorenzo in Banale, alle 14.30 il Gruppo Corale La Noghera di Nogaredo.